Мангистауский нефтяник привлекает молодежь к спорту
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Отец и сын Алтыбаевы из села Шетпе Мангистауской области давно занимаются гиревым спортом. Оба являются чемпионами Республики Казахстан. Теперь спортивная семья призывает и жителей села заняться тяжелой атлетикой, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
15-летний Дархан Буркитбай поднимает 24 кг гири 80 раз, а его отец и тренер Нартай 24 кг по 100 раз. Нартай Алтыбаев занимается этим видом спорта уже 14 лет. Поэтому ему знакомы все тонкости гиревого спорта. Также он с ранних лет готовил сына к соревнованиям. Дархан, завоевавший титул чемпиона, сейчас готовится к чемпионату мира, который пройдет в 2022 году в Азии.
«Тяжелая атлетика - это вид спорта, который нам очень близок. Казахстанские спортсмены добились побед на разных уровнях. Многие из них побили рекорды. Хочу подготовить юных казахстанских спортсменов на мировом уровне. Работа в этом направлении уже началась и будет продолжаться далее», - сказал Нартай Алтыбаев.
Нартай Алтыбаев бесплатно тренирует сельскую молодежь. Половина из 20 его воспитанников - чемпионы по тяжелой атлетике. Он тренер, который сделал чемпионами не только мальчиков, но и девочек. Многодетный отец планирует приобщить и дочерей к этому виду спорта. Хотя по профессии он нефтяник, но проявляет особый интерес к спорту. Нартай Алтыбаев хочет открыть в селе спортзал, чтобы дальше развивать гиревой спорт. Наставник молодежи уже начал эту работу.
В числе тех, кто приумножает спортивные достижения суверенной страны, есть и ровесники Независимости. Один из них житель села Шетпе Жангали Нурдаулетов.
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