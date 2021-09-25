Мангистауский музей подписал меморандум о сотрудничестве с Шевченковским нацзаповедником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Делегация Мангистауской области и представитель Посольства Казахстана в Украине приняли участие в Девятых Шевченковских чтениях, которые состоялись в Шевченковском национальном заповеднике в г. Канев. Об этом передает МИА «Казинформ».

Шевченковские чтения проводятся ежегодно совместно с казахстанскими и украинскими представителями научных, учебных и общественных кругов. В 2020 году Восьмые Шевченковские чтения «Абай Кунанбайулы и Тарас Шевченко: Великие люди Великой степи» были посвящены 175-летию Абая и 170-летию начала пребывания Тараса Шевченко на Мангышлаке, по итогам которых был выпущен сборник материалов.

В рамках чтений подписан Меморандум о сотрудничестве между Мангистауским областным историко-краеведческим музеем имени Абиша Кекилбайулы и Шевченковским национальным заповедником.

Стороны отметили о важности развития и укрепления сотрудничества между музеями в поддержку исторически сложившихся дружественных отношений между Казахстаном и Украиной. Основу, которым положил Великий Кобзарь Тарас Шевченко.

Также в рамках мероприятия возложены цветы к могиле Великого Кобзаря, расположенной на Тарасовой горе.

В честь 30-летия Независимости Казахстана и за вклад в развитие и укрепление дружественных казахстанско-украинских отношений и культурного сотрудничества между нашими странами от имени Посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева были вручены Благодарственные письма руководству Музея.

В свою очередь украинская сторона передала в дар Мангистауской делегации национальные рушники и сорочку.

По инициативе посольства Казахстана в Украине казахстанская делегация из Мангистауской области в составе руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Пании Сармурзиной, директора Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбайулы Султанбека Кудайберген и музейного эксперта Раушан Молбаевой привезла для Музея Шевченковского национального заповедника в г. Канев вещи казахского быта, национальные костюмы и др. для дополнения экспозиции, посвященной «казахскому периоду» жизни и творчества Тараса Шевченко.