Мангистауский атомный энергетический комбинат будет модернизирован

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Планами по модернизации Мангистауского атомного энергетического комбината поделились в Минэнерго, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Комплексным планом предусматривается разработка стратегии по развитию ТОО «МАЭК-Казатомпром» на 2022-2030 годы. Она направлена на модернизацию предприятия», - сказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, это позволит снизить затраты на содержание и техническое обслуживание оборудования, повысить надежность, маневренность электростанций и увеличить срок эксплуатации основного оборудования.

«Также стратегия будет направлена на безопасный вывод реакторной установки БН-350 и переработку радиоактивных отходов. Активно ведется работа по обеспечению внешней инфраструктуры электроэнергии», - отметил министр.

«Так, в Актау идет строительство трех подстанций, на реализацию которых в 2021-2022 году предусмотрено 9,5 млрд тенге. Реализация данных проектов обеспечит электроэнергией жителей новых микрорайонов проектируемого общегородского центра Актау и прилегающих к городу населенных пунктов», - пояснил глава Минэнерго.



