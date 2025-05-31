Мангистауским нефтяникам рассказали о вреде лудомании

При поддержке управления внутренней политики Мангистауской области в рамках реализации социально-значимого проекта с участием профессионального психолога Назаровой Д.М. проведены разъяснительные работы среди нефтяных предприятий: в селе Жетыбай Каракиянского района в ТОО «Актаукрантехсервис»; в поселке Мунайшы Каракиянского района в производственном управлении «Жетыбаймұнайгаз»; на предприятии «Каламқасмунайгаз» Мангистауского района; на предприятии АО «ӨзенМунайгаз» города Жанаозена; в поселке Баутино Тупкараганского района в компании ТОО «NCOC»; в телекоммуникационной компании «Мунайтелеком»; в городе Актау в АО «Маңгыстаумұнайгаз»; в ТОО «Мунайтелеком» в Промзоне 2, 38/1; в ТОО «Oil Services Company».

Целью данных мероприятий является разъяснительная работа о проблемах зависимости от азартных игр, последствиях, психологической зависимости от любого вида игр.

По мнению экспертов психологов необходимо ежегодно проводить аналогичные мероприятия, усилить профилактические меры и увеличить аудиторию, также необходимо оказывать помощь людям находящимся в азартной зависимости с дальнейшим направлением в лечебные учреждения где им будет оказана профессиональная помощь.