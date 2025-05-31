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    13:18, 31 Май 2025 | GMT +5

    Мангистауским нефтяникам рассказали о вреде лудомании

    В Мангистауской области провели разъяснительные работы среди работников нефтяных предприятий о вреде азартных игр.

    казино
    Фото: Pixabay

    При поддержке управления внутренней политики Мангистауской области в рамках реализации социально-значимого проекта с участием профессионального психолога Назаровой Д.М. проведены разъяснительные работы среди нефтяных предприятий: в селе Жетыбай Каракиянского района в ТОО «Актаукрантехсервис»; в поселке Мунайшы Каракиянского района в производственном управлении «Жетыбаймұнайгаз»; на предприятии «Каламқасмунайгаз» Мангистауского района; на предприятии АО «ӨзенМунайгаз» города Жанаозена; в поселке Баутино Тупкараганского района в компании ТОО «NCOC»; в телекоммуникационной компании «Мунайтелеком»; в городе Актау в АО «Маңгыстаумұнайгаз»; в ТОО «Мунайтелеком» в Промзоне 2, 38/1; в ТОО «Oil Services Company».

    Целью данных мероприятий является разъяснительная работа о проблемах зависимости от азартных игр, последствиях, психологической зависимости от любого вида игр.

    По мнению экспертов психологов необходимо ежегодно проводить аналогичные мероприятия, усилить профилактические меры и увеличить аудиторию, также необходимо оказывать помощь людям находящимся в азартной зависимости с дальнейшим направлением в лечебные учреждения где им будет оказана профессиональная помощь.

    Теги:
    Лудомания и игромания Регионы Мангистауская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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