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    Мангистауские спортсмены завоевали 38 медалей международного турнира по грепплингу

    16 Июня 2022, 22:39

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Спортсмены из Мангистауской области стали обладателями 38 медалей, приняв участие в международном турнире по грепплингу в Туркестане. Они в очередной раз доказали, что являются одними из лучших в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Международный турнир по грепплингу AIGA «Тюркский мир» с участием спортсменов из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, России и Кыргызстана собрал 550 спортсменов, в том числе 460 детей от 4 до 17 лет. Звание лучших также оспаривали взрослые +18 и ветераны +30.

    «Грепплинг пока только принимать массовость, но уровень спортсменов довольно высок. Несмотря на огромную конкуренцию, мангистауские спортсмены увезли домой львиную долю наград. В копилке их спортсменов - 38 медалей различного достоинства», - сказал старший тренер по грепплингу Женис Кайранов.

    Так, мангистауские бойцы завоевали 19 золотых, 13 серебряных и шесть бронзовых медалей.

    Среди участников категории мастеров старше 30 лет победителями стали Райымбек Батырханов, Райыс Женисулы и Ержан Турганбаев, выступавшие в весовых категориях 60, 76 и 91 кг соответственно. Остальные 16 медалей высшей пробы домой привезли дети.

    Грэпплинг AIGA – это борьба в партере с применением болевых и удушающих приемов.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Туркестанская область Спорт Мангистауская область Актау
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