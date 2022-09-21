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Мангистауские школьники вышли в финал международной олимпиады
21 Сентября 2022, 17:18

Мангистауские школьники вышли в финал международной олимпиады

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауские школьники Рустем Оразбай и Кушжигер Жеткизген принимают участие в Олимпиаде Climate Science. Школьники вошли в ТОП-100 лучших команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного молодежного ресурсного центра.

The Climate Science Olympiad - это мировое состязание для молодежи, направленное на решение самых сложных климатических проблем и позволяющее в будущем стать лидером - инноватором в области распознавания климата.

В отборочном этапе олимпиады приняли участие 1 млн школьников. Из них в финал вышли только 100 лучших команд. Мангистаускую область представляют учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы Рустем Оразбай и Кушжигер Жеткизген.

«Изучили информацию, ознакомились с условиями соревнований. Олимпиада состоит из четырех этапов: отборочный, четвертьфинальный, полуфинальный, финальный. В отборе и четвертьфинале мы сдали тесты, состоящие из 10 и 15 вопросов по биоразнообразию, экологии, решению демографических проблем. Набрав соответствующие баллы, мы вышли в полуфинал. В полуфинале мы написали эссе и вошли в ТОП-100 команд, набрав в общей сложности 42 очка из 48», – сообщили школьники.

По их словам, на участие в экологической олимпиаде их направил руководитель Мирас Сарсенгалиулы.

«Впереди нас ждет финал. Темы его пока неизвестны, тем не менее, мы приложим все усилия, чтобы успешно защитить наш проект», - сказал ученик 9 класса Рустем Оразбай.

Фото пресс-службы ЦОК


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