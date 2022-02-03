Мангистауские пограничники провели учения с боевой стрельбой в море

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауские пограничники провели учения с боевой стрельбой в море, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«Во исполнение поручения Главы Государства по повышению боеспособности Вооруженных сил и воинских формирований Республики Казахстан, морскими подразделениями департамента пограничной службы по Мангистауской области проводятся мероприятия по проверке организации повседневной службы и подготовки кораблей и катеров к бою и походу», - говорится в сообщении.

С целью решения боевых задач экипажами пограничных кораблей проведены учения по совместному плаванию, выполнен комплекс артиллерийских стрельб по морским и береговым целям в ночных и сложных гидрометеорологических условиях.

Поставленные перед личным составом задачи выполнены успешно и в полном объеме, отметили в пресс-службе КНБ.



