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Мангистауские пограничники провели учения с боевой стрельбой в море

3 Февраля 2022 11:00
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Мангистауские пограничники провели учения с боевой стрельбой в море

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауские пограничники провели учения с боевой стрельбой в море, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

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«Во исполнение поручения Главы Государства по повышению боеспособности Вооруженных сил и воинских формирований Республики Казахстан, морскими подразделениями департамента пограничной службы по Мангистауской области проводятся мероприятия по проверке организации повседневной службы и подготовки кораблей и катеров к бою и походу», - говорится в сообщении.

С целью решения боевых задач экипажами пограничных кораблей проведены учения по совместному плаванию, выполнен комплекс артиллерийских стрельб по морским и береговым целям в ночных и сложных гидрометеорологических условиях.

Поставленные перед личным составом задачи выполнены успешно и в полном объеме, отметили в пресс-службе КНБ.



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#Учения   #Пограничники   #Мангистауская область   #КНБ РК  
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