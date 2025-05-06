Мангистауские экологи обеспокоены загрязнением озера Оймаша
Защитники природы и представители уполномоченных государственных органов обратили внимание на экологическое состояние озера Оймаша, расположенного в Мунайлинском районе Мангистауской области, сообщает корреспондент агентства Kazinform.
Причиной беспокойства стало продолжающееся бесконтрольное выбросы строительных и бытовых отходов в окрестностях водоёма. Последствия такой безответственной деятельности уже ощутимы для местных жителей, проживающих поблизости.
В связи с этой проблемой на берегу озера было проведено выездное совещание с участием руководителя областного управления экологии Армата Жусипкалиева, главы областной природоохранной прокуратуры Ильяса Сандыбаева, заместителя акима Мунайлинского района Нурхана Мустафаева и заместителя акима сельского округа Атамекен Абзала Тастанова.
По словам руководителя областного управления экологии Армата Жусипкалиева, акиматам города Актау и Мунайлинского района был установлен срок в одну неделю для полной очистки прилегающей к озеру территории и ликвидации несанкционированной свалки.
— Территория озера частично относится к городу, частично — к району. Акция «Таза Қазақстан» проводится уже на протяжении определённого времени, однако местные органы власти до сих пор не приняли должных мер по устранению стихийной свалки. В связи с этим им было вынесено официальное предупреждение. Они должны все убрать в течение недели. В случае невыполнения требований в установленный срок, к ним будут применены меры административной ответственности, — отметил Армат Жусипкалиев.