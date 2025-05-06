Мангистауские экологи обеспокоены загрязнением озера Оймаша

Причиной беспокойства стало продолжающееся бесконтрольное выбросы строительных и бытовых отходов в окрестностях водоёма. Последствия такой безответственной деятельности уже ощутимы для местных жителей, проживающих поблизости.

В связи с этой проблемой на берегу озера было проведено выездное совещание с участием руководителя областного управления экологии Армата Жусипкалиева, главы областной природоохранной прокуратуры Ильяса Сандыбаева, заместителя акима Мунайлинского района Нурхана Мустафаева и заместителя акима сельского округа Атамекен Абзала Тастанова.

По словам руководителя областного управления экологии Армата Жусипкалиева, акиматам города Актау и Мунайлинского района был установлен срок в одну неделю для полной очистки прилегающей к озеру территории и ликвидации несанкционированной свалки.