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    19:47, 05 Май 2025 | GMT +5

    Мангистауские экологи обеспокоены загрязнением озера Оймаша

    Защитники природы и представители уполномоченных государственных органов обратили внимание на экологическое состояние озера Оймаша, расположенного в Мунайлинском районе Мангистауской области, сообщает корреспондент агентства Kazinform.

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    Кадр из видео

    Причиной беспокойства стало продолжающееся бесконтрольное выбросы строительных и бытовых отходов в окрестностях водоёма. Последствия такой безответственной деятельности уже ощутимы для местных жителей, проживающих поблизости.

    В связи с этой проблемой на берегу озера было проведено выездное совещание с участием руководителя областного управления экологии Армата Жусипкалиева, главы областной природоохранной прокуратуры Ильяса Сандыбаева, заместителя акима Мунайлинского района Нурхана Мустафаева и заместителя акима сельского округа Атамекен Абзала Тастанова.

    По словам руководителя областного управления экологии Армата Жусипкалиева, акиматам города Актау и Мунайлинского района был установлен срок в одну неделю для полной очистки прилегающей к озеру территории и ликвидации несанкционированной свалки.

    — Территория озера частично относится к городу, частично — к району. Акция «Таза Қазақстан» проводится уже на протяжении определённого времени, однако местные органы власти до сих пор не приняли должных мер по устранению стихийной свалки. В связи с этим им было вынесено официальное предупреждение. Они должны все убрать в течение недели. В случае невыполнения требований в установленный срок, к ним будут применены меры административной ответственности, — отметил Армат Жусипкалиев.

    Теги:
    Экология Мангистауская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
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