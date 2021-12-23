Мангистауские дети завоевали гран-при в конкурсе остроумия в столице
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на проекте «Көңілді тапқырлар алаңы» победу одержала сборная команда «Мампаси». Среди лучших команд со всех регионов Казахстана - дети Мангистау, которые поразили зрителей своим юмором и остроумием, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Все дети в составе группы посещают кружок, открытый при сельском доме культуры. Камшат Нармуханбетова, директор дома культуры села Уштаган, внесла значительный вклад в энтузиазм и участие детей в таких крупных соревнованиях.
«Поздравляем ребят с победой и желаем им только больших успехов. Соревнования прошли на очень высоком уровне. Ребята со всех регионов очень талантливые. Я считаю, что победа команды «Мампаси» - это победа всего Мангистау. Спасибо организаторам соревнований. Главное, чтобы дети были счастливы», - сказала Камшат Нармуханбетова директор сельского дома культуры.
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