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Мангистауская школьница нарисовала более 300 картин

22 Декабря 2021 07:12
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Мангистауская школьница нарисовала более 300 картин

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Ученица 10 класса села Уштаган Мангистауского района Мерей Мейрамбаева самостоятельно изучили изобразительное искусство и уже нарисовала более 300 рисунков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мерей начала увлекаться живописью с пяти лет. Первой она изобразила зиму. С тех пор она любит рисовать времена года. Чаще всего она использует акварель, гуашь, цветные карандаши.

Все, кто видят картины Мерей, сразу замечают ее вкус, гармонию цветов в каждой картине. По словам художника, рисование не мешает успеваемости. Ее учителя также говорят, что она талантлива, имеет свой собственный почерк художника.

Молодая художница не раз занимала призовые места в районных и городских конкурсах рисунков. Имеет много планов на будущее. И ставит перед собой цель – получить профессиональное образование и мечтает оставить свой неповторимый почерк в изобразительном искусстве.



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#Культура   #Мангистауская область   #Молодежь  
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Автор:

Аружан Саптарова

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