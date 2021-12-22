Мангистауская школьница нарисовала более 300 картин
АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Ученица 10 класса села Уштаган Мангистауского района Мерей Мейрамбаева самостоятельно изучили изобразительное искусство и уже нарисовала более 300 рисунков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мерей начала увлекаться живописью с пяти лет. Первой она изобразила зиму. С тех пор она любит рисовать времена года. Чаще всего она использует акварель, гуашь, цветные карандаши.
Все, кто видят картины Мерей, сразу замечают ее вкус, гармонию цветов в каждой картине. По словам художника, рисование не мешает успеваемости. Ее учителя также говорят, что она талантлива, имеет свой собственный почерк художника.
Молодая художница не раз занимала призовые места в районных и городских конкурсах рисунков. Имеет много планов на будущее. И ставит перед собой цель – получить профессиональное образование и мечтает оставить свой неповторимый почерк в изобразительном искусстве.
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