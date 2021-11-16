Мангистауская область лидирует в республике по массовому спорту

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Согласно статистическим данным, массовым спортом занимается 31% казахстанцев. В Мангистауской области этот показатель составил 36,8%, что на 12 993 человека больше уровня 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Этому поспособствовало создание большого количества дворовых спортивных площадок, уличных тренажерных площадок, детских спортивных школ, частных тренажерных залов и системная работа спортивных федераций по привлечению спортсменов.

На сегодняшний день регион охвачен 104 видами спорта. Спортом занимаются 52,6%, это 210 400 детей и подростков в возрасте от 4 до 17 лет.

В Послании Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, Президентом было поручено открыть спортивные секции в городах и районных центрах, привлечь деятельность детских кружков и население к занятиям массовым спортом, охватить детей бесплатными спортивными секциями. Так в этом году открыто 249 секций по 56 видам спорта. 3740 детей занимаются спортом бесплатно.

На сегодняшний день по области функционируют 822 спортивных объекта. Из них 447-это воркаут площадки. Для сельских населенных пунктов возведено 213 площадок.

Кроме того, в регионе имеется 33 крытых спортивных комплекса. Из них 13 расположены в городе Актау. В области 19 детско-юношеских спортивных школ бесплатно обучают детей и подростков 46 видам спорта. В этих школах работают 636 тренеров, занимаются 18708 детей.

В 6 специализированных детско-юношеских спортивных школах дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет могут бесплатно участвовать в 21 виде спорта. В данных школах работают 172 тренера с высшим образованием.

Помимо этого, в регионе реализуется проект «чемпионы нашего двора» по привлечению детей к спорту, посредством поддержки социальных проектов по развитию массового спорта. Около 14 000 городских и сельских детей тренируются на спортивных площадках во дворах 64 домов. Спортивные площадки пользуются большим спросом у детей и их родителей, благодаря тому, что они доступны и удобны жителям всех уровней.

«Здоровый образ жизни - главное условие формирования здоровой нации», - заявил Глава государства. Президент акцентирует внимание на том, что развитие массового и детского спорта является стратегическим приоритетом.

- Согласно поручению Президента, до 2025 года мы планируем привлечь к спорту 50% жителей региона. С этой целью предстоит построить новые спортивные объекты и полностью их оснастить, - сказал руководитель областного управления спорта Канат Жумабаев.