Мангистауцы встретили чемпиона мира по боксу Бекзата Нурдаулетова

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Мангистау вместе с главой региона Серикбаем Трумовым встретили в аэропорту чемпиона мира по боксу Бекзата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

От имени всей области Серикбай Трумов поздравил чемпиона с яркой победой и поблагодарил за то, что тот доказал всему миру свой профессионализм и продемонстрировал волю к победе.

В свою очередь, Бекзат Нурдаулетов поблагодарил всех болельщиков и отметил, что посвящает свою победу всем казахстанцам.





Напомним, на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге в финале весовой категории до 81 килограмма казахстанец Бекзат Нурдаулетов единогласным решением судей победил 20-летнего узбека Дилшодбека Рузметова. Для обоих боксеров этот ЧМ стал дебютным в карьере.





Бекзата Нурдаулетова с победой на чемпионате мира поздравил Г лава государства Касым-Жомарт Токаев.



