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Мангистауцы встретили чемпиона мира по боксу Бекзата Нурдаулетова

24 Сентября 2019 12:45
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Мангистауцы встретили чемпиона мира по боксу Бекзата Нурдаулетова

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Мангистау вместе с главой региона Серикбаем Трумовым встретили в аэропорту чемпиона мира по боксу Бекзата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

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От имени всей области Серикбай Трумов поздравил чемпиона с яркой победой и поблагодарил за то, что тот доказал всему миру свой профессионализм и продемонстрировал волю к победе.

В свою очередь, Бекзат Нурдаулетов поблагодарил всех болельщиков и отметил, что посвящает свою победу всем казахстанцам.



Напомним, на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге в финале весовой категории до 81 килограмма казахстанец Бекзат Нурдаулетов единогласным решением судей победил 20-летнего узбека Дилшодбека Рузметова. Для обоих боксеров этот ЧМ стал дебютным в карьере.



Бекзата Нурдаулетова с победой на чемпионате мира поздравил Г лава государства Касым-Жомарт Токаев.



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Ключевые слова: Акимат, Спорт, Мангистауская область,
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