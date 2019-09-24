Мангистауцы встретили чемпиона мира по боксу Бекзата Нурдаулетова
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители Мангистау вместе с главой региона Серикбаем Трумовым встретили в аэропорту чемпиона мира по боксу Бекзата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.
От имени всей области Серикбай Трумов поздравил чемпиона с яркой победой и поблагодарил за то, что тот доказал всему миру свой профессионализм и продемонстрировал волю к победе.
В свою очередь, Бекзат Нурдаулетов поблагодарил всех болельщиков и отметил, что посвящает свою победу всем казахстанцам.
Напомним, на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге в финале весовой категории до 81 килограмма казахстанец Бекзат Нурдаулетов единогласным решением судей победил 20-летнего узбека Дилшодбека Рузметова. Для обоих боксеров этот ЧМ стал дебютным в карьере.
Бекзата Нурдаулетова с победой на чемпионате мира поздравил Г лава государства Касым-Жомарт Токаев.
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