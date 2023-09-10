Мангал-паровоз, флюгер в виде аистов и гитара из гаек: в Казахстане кузнец создает скульптуры из металла

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Житель Акмолинской области Александр Князев настоящий мастер кузнечного дела. В его руках металл превращается в мангал-паровоз с изящными ручками и узорами, в флюгер из птиц и многое другое. В свободное время Александр собирает металлолом, чтобы создавать предметы интерьера, передаёт МИА «Казинформ».

Кузнечное мастерство одно из древнейший ремесел в мире. Обучаются ему не в школах или академиях, а в самом процессе – кузнечной мастерской. Знания переходят от мастера к подмастерьям и помощникам. Такой же профессиональный путь под руководством казахстанских и кыргызстанских мастеров прошёл Князев.

«После 9 класса я пошёл учиться на сварщика в местный лицей, тогда он назывался Профессиональный лицей 14. Отучился там 3 года, несколько лет занимался сваркой. Это были простенькие заказы для домашнего быта. А потом меня пригласили в столичную кузнецу. Сначала я был подсобником, сварщиком, кузнецом, а потом мастером цеха. Жил за городом и постоянно ездил. Для удобства решил построить свою кузнецу. Примерно с 2013-2014 года я самостоятельно занимаюсь художественной ковкой и сваркой», – рассказал о своём опыте Александр Князев.

Художественная ковка — это изготовление изящных предметов быта из металлов методами ковки, то есть исключительно ручная работа. В руках мастера предметы обихода, например, мангальные комплексы, ворота, заборы, перила, каркасы лестниц, решетки на окна, качели, ритуальные принадлежности и многое другое становиться красивее и утончённее. Кузнец поделился в чём особенность работы с металлом.

«Работать с металлом очень интересно, прежде всего это красивая работа. Металл как пластилин. Здесь нет рутины, каждый заказ – что-то новое. Даже если попадаются одинаковые эскизы работа с людьми придаёт индивидуальности каждой работе. Такая деятельность не надоедает. Приятно видеть как мои работы украшают внешний вид нашего города и области» – добавил кузнец.

Интересно, что художественная работа с металлом в Казахстане не распространена. Большинство кузнечных мастерских концентрируют работу на бытовых заказах. Искусная работа, помимо умения ковать и опыта, требует креативного подхода, образного мышления и конечно фантазии.

«Недавно ко мне приходил кузнец, которому 55 лет. Вместе мы делали скульптуры оленя, птиц и другие. Он рассказывал, что за 30 лет работы в кузнице ему нигде не позволяли создавать скульптуры. Все говорили, что нужно делать только заборы, ворота и другие текущие задания», – поделился Александр.

Увлечение специфической работой появилось у Александра Князева для украшения территории своего дома. Спустя годы работы двор и мастерская героя выглядят как настоящий художественный музей металла. Олени, мангал-паровоз, деревянный стол со стульями на спинках которых изображены рунические символы, идеально подошедшие бы какому-нибудь фантастическому или историческому фильму. Тут же невероятной красоты люстра с силуэтами небесных светил.

«У меня дома очень много ковки. Это всё я делал в свободное время, в основном зимой. Мне хотелось сделать красивые вещи для себя, ведь есть двор, где можно это поставить. Из моих друзей-кузнецов никто не ставит себе такие сооружения, не все могут позволить себе время, деньги и металл», – заметил кузнец.

Александру поступают и заказы от государственных учреждений, так кузнецу посчастливилось исполнить перила для Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.

«Мы делали перила для Нурсултана Абишевича. Они были сложные в изготовлении и монтаж непростой. В целом, к сложным заказам я бы отнёс те, что в стиле лофт, но со сложным монтажём. Однажды, приходилось монтировать лестницу из тросов под самым потолком на высоте 8 метров», – сообщил мастер.

Одной из интереснейших работ Князева является творческий проект представляющий собой кованные флюгера в виде птиц.

«Для государственных организации в Караганде мы около месяца делали кованные флюгера в форме журавлей и аистов. Проезжая мимо, я с гордостью показываю, что это наша работа», – пояснил кузнец Князев.

Александра Князева можно назвать ещё и художником-любителем.

«Я специализируюсь на художественной и скульптурной ковке. Ещё мне очень нравится направление ресайклд-арт. Это искусство из мусора, металлолома. Получаются изделия из старых отработанных запчастей, которые выкидывают или сдают. Я их собираю на приёмках. Потом из старых железок создаю скульптуры. Это редкое направление», – откровенно сказал мастер кузнечного мастерства.

По словам, Александра в Казахстане кузнечное ремесло не очень развито, потому что большинство мастеров идёт по-простому пути: автоматизации производства, изготовление станков и другое. И даже при этом, он считает, что в Астане мало настоящих кузниц. Не у всех есть горн, где греется металл или даже наковальни, только места, где в станок вставляют прутки, закручивают и приваривают.

В разных странах большую популярность имеют фестивали кузнецов. И подобные мероприятия проводятся на постоянной основе. Именно благодаря фестивалям коллеги могут обменяться опытом, посоревноваться друг с другом в мастерстве и получит мотивацию к развитию и работе в новом направлении.

«Мы уже 3 года собираем разных мастеров со всего Казахстана и хотим создать ассоциацию или гильдию кузнецов Казахстана и организовать казахстанский кузнечный фестиваль. Такого у нас не было», – известил Князев.

В поверхностном представлении, кузнец – это огромный сильный мужчина, выглядящий скорее, как викинг, но реальность может быть совсем другой. Александр уверяет, что научиться ковке может любой взрослый человек. Хороший пример и его жена Елизавета, которая разделяет интерес мастера и тоже занимается ковкой.

«Для освоения кузнечного ремесла необходимо стремление и упорство. Существует стереотип, что кузнецы должны быть большими и иметь небывалую физическую силу, но я таких не видел. При работе с металлом важна не столько сила, сколько техника. Даже в ковке вручную, то есть молотком больше зависит не от силы удара, а от того как и с какой скоростью бить», – с доброй улыбок объяснил Князев.