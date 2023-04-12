«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в 1/4 Лиги чемпионов

ЛОНДОН. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Английский «Манчестер Сити» со счетом 3:0 дома обыграл германскую «Баварию» в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами отметились Родри (27-я минута), Бернарду Силва (70) и Эрлинг Холанд (77).

В другом матче итальянский «Интер» со счетом 2:0 на выезде обыграл португальскую «Бенфику». Ответные встречи пройдут 19 апреля.

В полуфинале победитель пары между «Баварией» и «Манчестер Сити» сыграет с лучшим в противостоянии испанского «Реала» и английского «Челси». Сильнейший в паре «Интер» - «Бенфика» встретится с победителем противостояния итальянских «Милана» и «Наполи».

Финал текущего розыгрыша пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе в Стамбуле.

Действующим победителем турнира является «Реал». В финальной встрече, которая прошла в Париже, испанский клуб одолел английский «Ливерпуль» (1:0)