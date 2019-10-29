Манас Уринбасаров назначен заместителем генерального директора РГП «Казгидромет»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Уринбасаров Манас Идирисович назначен на должность заместителя генерального директора Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет».
Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».
Манас Уринбасаров родился 1969 году в Актюбинской области.
В 1988 году окончил Актюбинский техникум железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения по специальности «техник-электрик», в 2001 году Алматинский государственный университет имени Абая по специальности «юрист», в 2017 году окончил магистратуру в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по специальности «государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1991 году в качестве главного инженера производственного кооператива «Өрлеу».
В 2017-2018 годах занимал должности директора дирекции земельного кадастра и технического обследования недвижимости НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан», управляющего директора по вопросам земельного кадастра и технического обследования недвижимости НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».
С августа 2018 года и до настоящего времени занимал должность советника председателя правления НАО «Государственная корпорация» «Правительство для граждан».
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