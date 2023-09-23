Манарбек Бухарбаев назначен руководителем департамента казначейства по Мангистауской области

Приказом руководителя аппарата Министерства финансов Республики Казахстан от 22 сентября 2023 года Бухарбаев Манарбек Мусинович назначен на должность руководителя департамента казначейства по Мангистауской области Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

М. Бухарбаев окончил Акмолинский финансово-экономический колледж в 1998 году и Алматинскую академию экономики и статистики в 2003 году.

Трудовую деятельность начал в 1998 году ведущим специалистом-ведущим казначеем в Актюбинском областном управлении казначейства КК МФ РК.

До назначения на должность руководителя департамента казначейства по Мангистауской области работал заместителем руководителя департамента казначейства по Актюбинской области.