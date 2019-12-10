Маньяка-рецидивиста задержали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде сотрудникам полка патрульной полиции удалось задержать мужчину, который пытался изнасиловать 7-летнюю девочку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Instagram житель города опубликовал слова благодарности в отношении сотрудников полка патрульной полиции УП города Караганды.

«Хотим выразить благодарность сотрудникам патрульной полиции УП г. Караганды, а именно Мырзабекову Дархану Сарсенхановичу и Аргыну Акниету Болатовичу за быстрое реагирование. Был вызов по поводу приставаний в подъезде к 7-летней девочке неизвестным мужчиной. Ребята приехали в течение 2 минут после вызова. Затем с ребенком и одним из родителей прочесали округу. Ребята действовали профессионально и оперативно! Благодаря тому, что все было сделано вовремя, ребенок смог опознать мужчину среди толпы. Еще минуты и он бы скрылся. Мужчину взяли под стражу. Судя по всему, у мужчины были не добрые намерения», - отметил житель города.

7 декабря около 10:30 на телефон 102 поступило сообщение от жителя города о том, что в подъезде одного из домов города Караганды неизвестный мужчина приставал к его 7-летней дочери. На место незамедлительно был направлен наряд полиции, которые начали обыскивать ближайшие районы, чтобы найти подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полка патрульной полиции был установлен и задержан 43-летний житель города. Как позже выяснилось, у него это не первый такой случай – в 2006 году он был осужден по 12 фактам аналогичного преступления сроком на 15 лет. В марте 2019 года его освободили по УДО.

В настоящий момент начато досудебное расследование по ст. ст. 24-120 ч.4 УК РК. В отношении задержанного избрана мера пресечения «Арест».