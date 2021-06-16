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    10:26, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Маму найденного на улице ребенка разыскали в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске оперативники установили маму маленького мальчика, найденного на улице вечером 14 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 24-летняя женщина находилась у подруги в 20-м микрорайоне. Для выяснения обстоятельств горожанку доставили в управление полиции Петропавловска. По ее словам, она оставила ребенка у знакомых в Рабочем поселке и поехала к подруге.

    «Собран материал для привлечения ее к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию или образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего». Ее поставили на профилактический учет в отделение ювенальной полиции. Собранные материалы будут представлены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с постановкой вопроса о лишении родительских прав», - прокомментировала начальник отдела ювенальной полиции Эльмира Абушева.

    Напомним, ребенка обнаружили вечером на улице Рабочего поселка. Малыш находится в детской областной больнице.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы
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