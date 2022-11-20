Маму Геннадия Головкина приветствовали аплодисментами на выборах в Караганде

20 Ноября 2022, 21:24

20 Ноября 2022, 21:24

Маму Геннадия Головкина приветствовали аплодисментами на выборах в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мама Геннадия Головкина проголосовала на внеочередных выборах Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на inkaraganda.kz.

Елизавета Сергеевна Головкина, мать заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, действующего чемпиона мира по боксу по версиям IBF и WBA в среднем весе, отдала свой голос за одного из кандидатов на избирательном участке №61 в общеобразовательной школе №48 города Караганды.

— Я считаю, что прийти на выборы и проголосовать — это мой гражданский долг. Потому что мне совершенно небезразлично будущее нашей страны. Хочу, чтобы у нее был достойный руководитель, — поделилась мать чемпиона.

Пришедшие голосовать на данный участок в одно время вместе с Елизаветой Сергеевной, услышав знаменитую фамилию, стали приветствовать маму знаменитого боксера аплодисментами, благодарить ее за сына.

Елизавета Головкина в свою очередь призналась, что не ожидала такой реакции окружающих. Было заметно, что скромной женщине немного неловко. Опустив свой бюллетень в урну, она с улыбкой и благодарностью поприветствовала всех присутствующих.