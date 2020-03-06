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Маммологический центр открылся в Караганде

6 Марта 2020 16:05
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Маммологический центр открылся в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде в рамках государственно-частного партнерства открылся современный маммологический центр. В медучреждении работает единственный в области аппарат томосинтеза. Он способен выявить опухоль всего в несколько миллиметров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Центр построен и оснащен за счет частных средств ТОО «Olymp Medical Group». Прием здесь ведут маммологи, хирурги, эндокринологи и гинекологи.

Высокотехнологичное оборудование, установленное в медучреждении, позволит проводить раннюю диагностику рака молочной железы и других заболеваний. Преимущество центра в уникальном аппарате томосинтеза. Он позволяет сделать сотни тонкослойных снимков груди в высоком разрешении под разными углами, а затем трансформирует их в электронную 3D-модель. Такой аппарат - единственный в Карагандинской области и третий в стране.


Обследование на нем при необходимости могут пройти даже мужчины. В томосинтезе отсутствует компрессия.

«Цифровой томосинтез сейчас регистрируется как новая технология и в этом году планируется ее ввести в тариф. После того как министерство здравоохранения и МСМ одобрит тариф на это исследование, оно будет происходить в рамках госзаказа и обязательного медстрахования», - сказал генеральный директор ТОО «Olymp Medical Group» Ержан Сулейменов.

В новом центре участники медстрахования могут получить бесплатные услуги, включая маммологическую и пластическую хирургию.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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