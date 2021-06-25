Маммологический центр открыли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау открылся первый в регионе маммологический центр. Медицинское учреждение позволит обследовать на наличие онкологических заболеваний до 8 тысяч женщин в год, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, сегодня состоялось открытие первого маммологического центра. Центр будет обслуживать пациенток бесплатно.

«Сегодня Атырауская область занимает 13 место по заболеваемости онкологией. Ежегодно в регионе выявляется более 700 новых онкобольных. В настоящее время около 4 тысяч пациентов состоят на учёте в областном онкологическом диспансере. Причем рак молочной железы стоит на втором месте в регионе. В первую очередь нас беспокоит очень низкая выявляемость пациентов с первой стадией рака молочной железы. Теперь благодаря новому центру мы сможем выявлять заболевание на ранних стадиях», - рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Асхан Байдувалиев.

По словам главного онколога Республики Казахстан Диляры Кайдаровой, открытие подобных мамологических центров позволит улучшить качество проведения скрининга у женщин. В Атырауской области эти услуги будут оказываться в рамках государственно-частного партнёрства. Теперь каждая жительница региона сможет пройти маммографию на бесплатной основе.

«В нашей стране открыто 23 таких маммологических центра. В центре «Divera», открытом в Атырау, имеется клинико-диагностическая лаборатория, где можно провести гормональные и молекулярно-генетические исследования. Процедура томосинтеза позволит выявить злокачественную опухоль размером до 1 мм. Всё снимки будут направляться в институт онкологии для повторной читки и контроля качества результатов», - рассказала Диляра Кайдарова.Стоит отметить, что работа нового маммологического центра будет направлена на повышение доступности медицинских услуг, эффективность диагностики и лечения онкологических заболеваний, что положительно скажется на продолжительности жизни женщин в Атырауской области.«В канун 30-летия Независимости нашей страны, в канун Дня столицы Казахстана, в Атырау открылся первый маммологический центр. С помощью современного оборудования здесь есть возможность проводить до 8 тысяч исследований в год. Это позволит повысить эффективность диагностики онкозаболеваний, в дальнейшем лечения, в конечном итоге выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями», - отметил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов.