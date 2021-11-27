«Мамин платок» обнимает весь мир

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мамин платок может защитить нас от холода, заменить теплое одеяло в морозы, даже обнять весь мир. Энергетика, которая передается от мамы и главного аксессуара в ее жизни – лоскутка ткани, платка, это своего рода аккумулятор для окружающих и пространства. И в эти столичные морозы «Мамин платок» собрал всех неравнодушных к материнскому любви и искусству в большом зале, где мощно передавалась энергия многих женщин регионов Казахстана и зарубежных стран, передает МИА «Казинформ».

Проект известной художницы Лейлы Махат «Мамин платок» в эти дни представлен на выставке в Forte Kulanshi Art Space. Женщины из 16 разных стран: Казахстан, Вьетнам, Молдова, Буркина-Фасо, Австрия, Словения, Израиль, Беларусь, Латвия, Армения, Мексика, Азербайджан, Турция, Тайвань, Чехия и Индия соединили друг с другом свои платки в одно большое полотно.

Председатель кураторского совета Kulanshi Лейла Махат поблагодарила всех неравнодушных к проекту, которые, несмотря на погодные условия, приехали на презентацию выставки.

«Этот проект мы посвящаем 30-летию Независимости РК. Мы постарались сделать все, чтобы показать, что работаем для души. Мы вложили в проект душу. Это наша 25 юбилейная выставка в Forte Kulanshi Art Space. Многие спрашивают: зачем нужен «Мамин платок», как родилась идея. Эта идея родилась в первые дни пандемии, когда всех закрыли на карантин. У активных женщин началась странная реакция: мы должны что-то предпринять, куда девать свою энергию. Эта энергетическая нереализованность и страх, переживание матерей за детей, мужей, близких повлияла на создание проекта. Однажды моя младшая дочь уснула на диване, я инстинктивно сняла с себя платок и укрыла им дочку. Тогда поняла, что наше интуитивное желание помочь, оберечь должно нас объединить. Так возникла идея создать проект «Мамин платок», - поделилась Лейла Махат.

О своем проекте художница рассказала подругам и близким. Те, в свою очередь, поддержали инициативу Лейлы Махат и передали свои платки. Кто-то передавал частичку мамы, бабушки, сестры. Так постепенно проект расширялся. И стал узнаваемым не только в стране, но и за рубежом.

«Когда сшивали эти платки, мы пели песни, делились семейными историями, красивыми сказаниями. Так родился «Мамин платок». У меня есть мечта – хочу чтобы «Мамин платок» путешествовал по миру, чтобы женщины из других стран пришивали свои платки», - отметила Лейла Махат.

Сейчас художница в поиске спонсоров, которые поддержат ее инициативу и вложатся в проект.

«Наша близкая подруга Махаббат Есен хотела показать красоту и невероятную природу зарубежных стран своей бабушке. К сожалению, бабушка скончалась и она не успела исполнить свою мечту. Она специально приехала к нам и пришила платок бабушки. «Даже если не бабушка, пусть платок ее путешествует по миру». Таких историй очень много. Одна женщина пришила свой платок и сестры. У сестры тяжело болел ребенок. Эта женщина захотела, чтобы энергия, которая собирается вокруг платков, помогла вылечить ребенка от заболевания. «Мамин платок» - магическая, сакральная вещь. Только «ана жаулығы» может быть снят с головы женщиной ею же самой и брошен на поле сражения, и сможет остановить людей, которые вышли друг на друга с оружием в руках», - поделилась художница.

Сейчас на выставке висят 524 платка. Лейла Махат выразила надежду, что посетители выставки дополнят платок.

Также на выставке представлены картины различных художников.

Мама троих детей, художница из Алматы Динара Кадирова представила своеобразные картины.

«В столице проходила моя персональная выставка. Узнав об этом, Лейла Махат пригласила принять участие в проекте. Мои работы перекликаются с концепцией выставки той идеей, что женщина на интутивном уровне стремится защитить семью, окружить заботой. Арт-пространство Куланши существует довольно долго. Для меня большая часть быть приглашенной на мероприятие. Куланши – достаточно высокий профессиональный уровень», - поделилась художница Динара Кадирова.

На выставке мы встретили победителя проекта «100 новых лиц Казахстана» Айгерим Карибаеву.

«Я стала более увереной в своей деятельности после проекта «100 новых лиц Казахстана». После проекта у меня появились амбиции, чтобы проявлять себя. Сегодня я представила три картины. Это первая выставка, в которой я принимаю участие. Для меня это большой опыт. Это очень крутой арт-объект с удивительной энергетикой. Очень сложно придумать идею, чтобы она так красиво реализовалась», - сказала Айгерим Карибаева.