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Мама второклассника извинилась за дезинформацию об ошибке в учебнике казахского языка
19 Сентября 2022, 16:15

Мама второклассника извинилась за дезинформацию об ошибке в учебнике казахского языка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На прошлой неделе родитель @symbat.akysh ученика-второклассника через TikTok в резкой и эмоциональной форме высказалась об учебнике казахского языка за 2-й класс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Республиканского научно-практического центра экспертизы содержания образования Минпросвещения РК.

Претензия родителя заключалась в двух моментах:

1. Почему предмет называется «Казахский язык», а не «Ана тілі»? По ее словам, всегда было так.

2. Что значит, «Жазбаша сөйлеу», т.е. письменная речь. Родителя смутила мысль о том, как речь может быть письменной.

Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования при Министерстве просвещения РК представил сведения о необоснованности такой критики:

1. «Ана тілі» и «Қазақ тілі», преподаваемые в школах с казахским языком обучения, – это два разных предмета с разными целями обучения. «Ана тілі» преподается в 1 классе во 2-м полугодии после «Әліппе». Предмет «Қазақ тілі» со 2 по 11 классы. Такая практика является традиционной.

2. «Жазбаша сөйлеу» является распространенным и давним термином ни только в филологии, но и в педагогике. По этой причине, в Типовой учебной программе предмета «Қазақ тілі» это понятие используется и предполагает освоение детьми навыки как устной, так и письменной речи. Необходимо отметить, что многие пользователи в комментариях предоставили аналогичные ответы.

17 сентября 2022 г. указанный родитель в своем аккаунте TikTok попросила извинения у Министерства просвещения, авторского коллектива учебника и экспертов за эмоциональную реакцию, ругательство и неосведомленность. По ее признанию, видеоролик она сняла, не разобравшись и подзабыв правила. Свое предыдущее видео, наделавшее много шума, она удалила.


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