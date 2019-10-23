Мама в декрете на средства госгранта открыла салон красоты в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Мама в декрете из Актобе открыла на средства государственного гранта в 500 тыс. тенге салон красоты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свой салон красоты открыть оказалось проще простого, рассказывает 22-летняя Инкар Молдабай. Знания получила на обучающих курсах «Жас кәсіпкер», а затем выиграла государственный грант по Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек».

«Я мама в декрете. Малышу чуть больше года. Но это мне не мешало на дому принимать клиентов и оказывать косметологические услуги. А проект «Жас кәсіпкер» палаты предпринимателей дал мне возможность освоить азы бизнеса, поверить в свои возможности и решиться организовать собственное дело. И все это благодаря государственной поддержке, в рамках которой я, как молодой начинающий предприниматель, получила безвозмездный грант», - говорит Инкар Молдабай.

Девушка получила грант по программе «Еңбек» в размере 200 МРП, что составляет 505 тыс. тенге. На старте этих средств ей оказалось достаточно.

«На эти средства я купила 4 кушетки, 2 маникюрных стола, визажный стол на 2 места, 8 стульев, 2 барных стула, инвентарь для стерилизации, инвентарь для аппаратного маникюра, вентилятор и ультрафиолетовую лампу. Помещение пока арендую», - поделилась предпринимательца.





Благодаря проекту работой обеспечены 10 человек, которые будут оказывать квалифицированные услуги в сфере косметологии, визажа и парикмахерского дела.

Как рассказали в палате предпринимателей, проект «Жас кәсіпкер» прошел в этом году впервые в рамках Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». По Актюбинской области в рамках проекта было обучено 1100 слушателей. Это безработная малообеспеченная молодежь в возрасте от 18 до 29 лет, малообеспеченные многодетные лица и малообеспеченные трудоспособные инвалиды. Из них доведено до финансирования 289 человек (284 – гранты и 4 микрокредита).

Как известно, согласно законодательству, претендентами на госгранты являются молодежь, члены малообеспеченных и многодетных семей, трудоспособные инвалиды, прошедшие курс обучения основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» или завершившие обучение в рамках первого направления госпрограммы и ранее не получавшие гранты в рамках государственных программ, а также переселенцы, оралманы.