Мама столичных школьников рассказала о важности вакцинации детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице с родителями школьников активно проводятся беседы о важности вакцинации детей в целях защиты здоровья. В школах города раздаются анкеты и памятки о необходимости данной процедуры, так как дети стали подвергаться заболеванию коронавирусом не меньше взрослых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Жительница города Бахытгуль Омарбекова будучи мамой двоих подростков верит в эффективность вакцины и намерена привить своих детей, как только в столице начнется вакцинация данной категории лиц.

«Вся наша семья в этом году переболела, дети болели сильно. Отмечалась и отдышка, и высокая температура, у детей боли в животе. Нам бы не хотелось повтора такой ситуации, и мы понимаем, что, если столкнёмся с заболеванием снова уже будучи вакцинированными, мы ее не перенесем так тяжело, как было. Вообще вся система прививок проверенная. Нельзя говорить, что это не работает только потому, что мы этого не можем пощупать или увидеть глазами. Эффект от прививки есть и был всегда», - утверждает мама двоих детей.

Она также поделилась своим мнением, почему важно не затягивать с вакцинацией детей и о чем нужно переживать в первую очередь.

«Многие родители начали ставить прививки своим детям еще с рождения, ведь все мы это помним. Так почему они сомневаются в этой вакцине? У нее такая же задача, как у остальных вакцин – профилактика и предотвращение осложнений заболеваний. Я согласилась бы с недоверием к вакцинации, если проблема была бы только в масштабах города или страны. Но с пандемией столкнулся и борется весь мир. Все другие государства вакцинируются, хотят обезопасить себя, детей. Это и есть мощнейший инструмент безопасности», - добавила жительница города Бахытгуль Омарбекова.

Детям Бахытгуль 17 и 12 лет. Как только в город прибудут вакцины, она готова с детьми стоять в числе первых за прививкой от коронавируса.

«Мои дети сами прекрасно понимают, какая сейчас неспокойная обстановка и сами изъявляют желание вакцинироваться. Готовы выступить в качестве примера для своих сверстников, друзей. Они на себе пережили тот ужас, который с нами происходил при заболевании и повтора не хотят. Мы хотим обычной, здоровой жизни», - подытожила женщина.

К слову, за 10 месяцев текущего года по Нур-Султану лечение от КВИ получили свыше 13 тысяч детей. Летальных случаев от коронавируса среди детей не было.