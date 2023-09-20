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    20:18, 19 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Мама совершила ДТП: 10-летнего ребенка обманули мошенники в Актобе

    мошенничество

    В Актобе жертвой мошенников стала 10-летняя девочка. Ребенку сказали, что ее мама совершила аварию с пострадавшими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Неизвестная женщина позвонила на домашний телефон и заявила девочке, что ее мама якобы совершила ДТП и сбила пешехода, для освобождения об ответственности мамы нужно много денег. Для убедительности лжеследователь даже передала телефон «маме», которая со слезами просила свою дочь передать все сбережения, которые находились дома. В панике девочка даже не поняла, что голос не принадлежит ее маме и не перезвонила ей для уточнения всех обстоятельств. Далее мошенники проинструктировали 10-летнюю девочку, как передать деньги их сообщнику, который и забрал пакет с крупной суммой в размере 700 тысяч тенге.

    Обман раскрылся, когда мама вернулась домой. Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 23-летний подозреваемый. Он признал свою вину и рассказал, что познакомился с неизвестным ему мужчиной в социальных сетях. Тот предложил ему работу. Задача заключалась в том, чтобы забрать у потерпевшей деньги и перевести всю сумму на указанный счет «работодателя».

    Начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК «Мошенничество».

    Теги:
    Мошенничество Актюбинская область Борьба с преступностью Криминал Актобе
    Автор
    Ринат Дусумов
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