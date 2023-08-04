Мама ребенка из Центра оказания соцуслуг в Караганде заявила об избиении сына-инвалида

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Родители одного из детей, который посещал Центр оказания специальных социальных услуг, сообщили, что за месяц до резонансного случая их сына избили в данном учреждении. В Управлении координации занятости и социальных программ дали пояснение по данному инциденту, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В социальной сети появилось видео с жалобами матери одного из воспитанников Центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области, где на днях погиб ребенок и несколько детей попали в реанимацию с признаками отравления. Мама ребенка-инвалида сообщила, что за месяц до этого ее сына избили и сломали нос. Она подала заявление в правоохранительные органы.

«Мое заявление приняли, но мне не пришло уведомление о том, что уголовное дело зарегистрировано. Нам, родителям, не разрешают заходить в корпус. Нужно заранее согласовать время с администрацией и нам позволят встречаться с ребенком только в одной комнате. Я много раз просила позволить родителям войти в столовую, попробовать пищу, которую им дают, увидеть кровати, на которых они спят, но нам отказывают», - говорит Акгуль Жунусова, мама ребенка, который находится в Центре оказания соцуслуг для детей-инвалидов.

В управлении координации занятости и социальных программ дали пояснение по данному инциденту.

«22 июня текущего года около 7:00 в Центре оказания специальных социальных услуг произошел инцидент между детьми. То есть ребенок, мать которого вышла в СМИ с обращением, нанес удар головой одному из получателей услуг. Второй ребенок в ответ нанес удар в лицо. Воспитатели, естественно, среагировали и разняли детей. После чего о данном случае сообщили матери. Медработники центра отвезли на осмотр ребенка, который получил увечья, в многопрофильную больницу имени Х. Макажанова. Врачи диагностировали закрытый перелом носа без смещения. Было рекомендовано соответствующее лечение без госпитализации.

Это лечение ребенок получил уже в центре. В тот же день мать, оповещенная о данном инциденте, прибыла в центр с сотрудниками правоохранительного органа. Администрация учреждения предоставила все записи с камер видеонаблюдения. То есть данный инцидент зафиксирован камерами видеонаблюдения центра», - прокомментировал руководитель отдела УКЗСП Ерсин Сакен.

Также в ведомстве сообщили, что полиция не завела дело, так как мама ребенка написала расписку, что к медперсоналу претензий не имеет.

Напомним, 30 июля в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области отравились несколько детей, один из них погиб, шестеро находятся в реанимации.

Генеральной прокуратурой дано поручение уполномоченным государственным органам и территориальным прокурорам организовать в стране комплексные проверки подобных учреждений.

Как сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, анализы на кишечные инфекции дали отрицательный результат. Истинную причину отравления детей в Караганде все еще выясняют.