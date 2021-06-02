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    15:24, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Мама двоих детей утонула в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Аулиекольском районе Костанайской области в реке Убаган утонула мама двух детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Женщина находилась у водоема в компании друзей из посёлка Кушмурун, где, со слов очевидцев, распивались спиртные напитки, что привело к необратимому происшествию. Хотелось бы отметить, что граждане находились в необорудованном для купания месте, тем самым подвергали себя опасности, и как оказалось, печальным последствиям», - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

    В этот же день сотрудниками ДЧС Костанайской области в результате поисковых работ женщина 1990 года рождения была обнаружена на двухметровой глубине в четырех метрах от берега.

    «При поиске водолазы подтвердили, что на данном участке имеется резкий уклон рельефа дна реки. За последние пять лет на данном участке погибших не было», - добавили в ДЧС.

    В ведомстве также напомнили, что несоблюдение правил безопасного поведения на водоемах ведет к несчастным случаям.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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