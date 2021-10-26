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    18:15, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Малый Талдыколь останется - глава Минэкологии РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев прокомментировал ситуацию касательно Малого Талдыколя в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы проводили исследования. На сегодняшний день мы понимаем, что подпитки этого озера нет. У него идет естественное высыхание. Буквально в будущем, если дополнительно не подпитывать это озеро, то ему грозит полное высыхание. С акиматом города мы не один раз встречались, проводили и выездные совещания, прямо на месте Талдыколя. Мы понимаем, что без подпитки это озеро в скором будущем высохнет. На это влияют несколько факторов, в том числе, наверное, и активная городская застройка», - сказал Сериккали Брекешев, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.

    Тем не менее, как подчеркнул министр, Малый Талдыколь останется в качестве водного объекта.

    «Площадь данного озера будет не менее 20 гектаров. Акимат проведет дополнительные исследования. Территория, которая останется, именно наибольшая и глубоководная часть данного озера. Все остальное - вокруг озера будет организована рекреационная зона», - добавил глава Минэкологии.

    Министр отметил, что за счет акимата Нур-Султана будут определены конкретные границы озера.

    «Будут проведены работы по очистке дна от иловых отложений и организована искусственная подпитка данного озера. Поэтому, я думаю, в ближайшем будущем, озеро Талдыколь и часть вокруг него, где будет организованы рекреационные зоны, будет очень хорошим местом для отдыха горожан», - сказал Сериккали Брекешев.


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