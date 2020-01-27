Малый курултай казахов за рубежом планируют провести в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах по поддержке соотечественников за рубежом рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях дальнейшей поддержки наших соотечественников за рубежом необходимо подготовить концепцию конкретных мер по социально-экономической поддержке. Во-первых, на высшем уровне необходимо провести форум соотечественников «Отандастар» и Малый курултай казахов за рубежом. Во-вторых, в 12 странах необходимо открыть 31 онлайн-класс по изучению казахского языка и как минимум в семи странах открыть казахские культурно-деловые дома», - сообщил Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии министерства.

Он также напомнил о запуске услуги выдачи статуса «қандастар» нашим соотечественникам по принципу одного окна.