Малый курултай казахов за рубежом планируют провести в этом году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах по поддержке соотечественников за рубежом рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях дальнейшей поддержки наших соотечественников за рубежом необходимо подготовить концепцию конкретных мер по социально-экономической поддержке. Во-первых, на высшем уровне необходимо провести форум соотечественников «Отандастар» и Малый курултай казахов за рубежом. Во-вторых, в 12 странах необходимо открыть 31 онлайн-класс по изучению казахского языка и как минимум в семи странах открыть казахские культурно-деловые дома», - сообщил Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии министерства.
Он также напомнил о запуске услуги выдачи статуса «қандастар» нашим соотечественникам по принципу одного окна.
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