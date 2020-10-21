Малый курултай казахов Узбекистана прошел онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 21 октября, в онлайн формате прошел Малый курултай казахов Узбекистана. Организаторами мероприятия стали «Всемирная Ассоциация казахов» совместно с НАО «Фонд Отандастар» при поддержке Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В Малом курултае казахов Узбекистана приняла участие министр информации и общественного развития Аида Балаева. Кроме того, участниками мероприятия были первый заместитель Председателя РОО «Всемирная Ассоциация казахов» Заутбек Турысбеков, руководитель отдела Комитета межнациональных отношений и связей с зарубежными странами при Кабинете Министров Узбекистана Феруз Беков, председатель Казахского культурного центра в Узбекистане Серикбай Усенов, а также представители НАО «Фонд Отандастар», общественных, культурных объединений Казахстана, Узбекистана и другие.

Напомним, в соседнем и братском Узбекистане проживает одна из самых больших казахских общин. Практика проведения Малых курултаев казахов за рубежом направлена на укрепление гуманитарных связей между Казахстаном и другими странами, а также призвана оказывать практическую помощь соотечественникам за рубежом в сохранении традиций и обычаев, изучении казахского языка и реализации культурно-гуманитарных проектов.

В ходе мероприятия министр Аида Балаева подчеркнула, что Узбекистан является братским государством Казахстана, и две страны объединяют родственность языков, единство в религии, культуре и духовности.

Заутбек Турисбеков в своем выступлении затронул исторический аспект проживания этнических казахов в Узбекистане, и особо отметил дружественные отношения двух народов, укрепление культурно-духовных связей между двумя государствами, а также поблагодарил узбекскую сторону за поддержку казахстанских инициатив в отношении соотечественников за рубежом.