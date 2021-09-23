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Малый курултай казахов прошёл в Турции

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Сентября 2021, 19:44
Малый курултай казахов прошёл в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Турции (город Стамбул) состоялся Малый курултай казахов «Жаһандану өркениетіндегі қазақ әлемі», посвящённый 30-летию Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Организаторами Малого курултая выступили «Фонд Отандастар» совместно со Всемирной ассоциацией казахов при поддержке МИОР РК.

Более 100 представителей казахских общин из Турции и стран Европы, представители учреждений культуры и вузов Казахстана приняли в работе Малого курултая казахов.

Состоялся продуктивный обмен мнениями по наиболее интересующим вопросам казахской диаспоры за рубежом.

Стоит отметить, программа Малого курултая охватила собой немало культурно-просветительских мероприятий.

В районе Багдылжар города Стамбула состоялась церемония открытия парка имени известного спортсмена Мустафы Озтюрка. Для участников Малого курултая казахстанскими музеями и вузами организованы выставка «Алтын тамырлы Атажұрт», а также для молодежи из числа казахской диаспоры Турции прошла презентация «Выставка знаний».

Вместе с тем в ходе встречи с деловым казахским сообществом зарубежья осуществлен показ документального фильма «Алыстағы ағайын».

Кроме того, в рамках программы мероприятий организован гала-концерт с участием академического оркестра казахских народных инструментов им. Таттимбета Казангапулы из Карагандинской области.

По итогам мероприятия казахстанской стороной участникам Малого курултая была передана в дар литература о культуре, истории казахского народа, современной жизни в Казахстане.

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Культура   Соотечественники   Турция   Патриотизм   Тюркский мир  
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