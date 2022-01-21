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Малый и средний бизнес ВКО будет работать без ограничений по времени

21 Января 2022 20:30
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Малый и средний бизнес ВКО будет работать без ограничений по времени

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане сняли жесткие карантинные меры для МСБ, в частности организаций общепита. Сегодня аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провёл совещание с представителями малого и среднего бизнеса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

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В ходе конструктивного диалога было принято решение убрать ограничения по времени работы и оставить только по заполняемости - не более 50 процентов. Это касается не только кафе, ресторанов, ночных клубов, караоке-баров, бильярдных и банкетных залов, но и религиозных организаций. Разрешено проводить обряды, но только при заполнении религиозных объектов наполовину.

Если говорить более подробно, то для банкетных залов максимум присутствующих - это 100 человек, для ночных клубов – 70 процентов от общей проектной вместимости, для караоке – 50 процентов. Предприниматели поблагодарили за возможность продолжать деятельность и сохранять рабочие места. Они также заверили, что все сотрудники привиты, работают по программе «Ashyq» и соблюдают все санитарные нормы.

В области удалось достичь стопроцентной вакцинации населения, и сейчас хорошим темпом идёт ревакцинация. Повторную прививку получили 142 тысячи человек, до 1 февраля их будет 238 тысяч. Все эти меры позволили не допустить большого роста заболевших. Коечный фонд региона заполнен всего на 14 процентов.

«У нас есть 1400 инфекционных коек и 260 реанимационных, при необходимости мы можем увеличить до 3000 и 570 соответственно, - отметил в ходе встречи аким области Даниал Ахметов. - Но наша принципиальная позиция - это не подвергать риску детей, поэтому школьники, за исключением 9-11 классов обучаются дистанционно, а развлекательные детские центры пока остаются закрытыми».

Глава региона поблагодарил предпринимателей за помощь и поддержку в дни трагических событий 4-5 января, и заверил, что всегда есть возможность открытого диалога и решения возникающих вопросов и проблем.


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#Бизнес   #Восточно-Казахстанская область   #Акимат   #Экономика   #Коронавирус в РК  
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