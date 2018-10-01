Малый бизнес Казахстана зафиксировал рекордную прибыль в первом полугодии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский малый бизнес зафиксировал рекордную прибыль: 765 миллиардов тенге за полугодие, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Finprom.kz.

«Доходы от реализации продукции и оказания услуг достигли почти 8 триллионов тенге. Половину всех доходов заработали столичные предприниматели - 4 триллиона тенге. Доходы малых предприятий Казахстана от реализации продукции и оказания услуг по итогам первого полугодия составили 7,9 трлн тенге, что на 37,9% превышает доходы аналогичного периода годом ранее - 5,8 трлн тенге», - говорится в сообщении.

Наряду с доходами от основной и вторичной видов деятельности, малый бизнес получил доходы от финансирования и прочих источников общей суммой 656,9 млрд тенге (годом ранее - 530,9 млрд тенге). Впрочем, доход от основной и вторичной деятельности приносит малым предприятиям 92,4% всех полученных доходов.

Региональными лидерами по доходности малого бизнеса являются: Алматы - 2,6 трлн тенге (годом ранее - 1,9 трлн тенге), и Астана - 1,4 трлн тенге (годом ранее - 1,05 трлн тенге).

Среди областей лидируют Атырауская область, в которой владельцы малого бизнеса получили доход в 2,4 раза превышающий прошлогодний за тот же период - 814,1 млрд тенге, и Карагандинская область - 506,6 млрд тенге, против 387 млрд тенге годом ранее.

Валовая прибыль малых юрлиц за первые 6 месяцев 2018 года составила 2,6 трлн тенге - абсолютный рекорд для данного периода. Прибыль до налогообложения составила 765,3 млрд тенге (29,1% от валовой прибыли).

За последние 5 лет (I полугодие) валовая прибыль малых предприятий увеличилась в 3,4 раза, с 776,6 млрд тенге до 2,6 трлн тенге. В то же время прибыл выросла в 2,8 раза - с 270 млрд до 765,3 млрд тенге.