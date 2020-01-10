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Малышку-ягуара в зоопарке Алматы назвали Австралией
10 Января 2020 12:55
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В зоопарке Алматы выбрали имя для новорожденной самки ягуара, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Имя для ягуара выбрано! Мы поддержали Курала Лесбекова и решили назвать ее Австралия! В связи с печальными событиями, происходящими в этой стране, пусть эта маленькая жизнь будет поддержкой в это сложное время! Ее имя будет напоминанием, как важно беречь мир вокруг нас», - сообщили в зоопарке Алматы.
Напомним, малышка-ягуар родилась в зоопарке 9 ноября. Позже зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для новорожденного ягуара.
Сейчас в Австралии бушуют опустошительные лесные пожары.
Фото: www.facebook.com/ZOOAlmaty
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