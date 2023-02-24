Малыш весом более 5 кг родился в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Многопрофильном центре матери и ребенка города Темиртау родился настоящий батыр. Малыш родился весом 5 кг 55 граммов. Сейчас мама и младенец чувствуют себя хорошо, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это четвертый ребенок у Баян Журмаганбетовой. Они с супругом воспитывают двоих дочерей и сына. А четвертые роды у нее начались 22 февраля. Она поступила в Многопрофильный центр матери и ребенка. Роды прошли успешно, маму и малыша наблюдают врачи.

«22-го февраля на скорой помощи поступила беременная жительница Темиртау с родовой деятельностью. В этот же день произошли роды. Родился ребенок мужского пола весом 5 кг 55 граммов и ростом 57 сантиметров», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Баян Журмаганбетова поблагодарила врачей за профессионализм и заботу о ней и малыше.

«Во время беременности было тяжело, но роды не были сложными. Врачи следили за моими силами, и я смогла родить естественным путем. Переживала, что придется делать кесарево, но благодаря Всевышнему и врачам все прошло хорошо», - сказала Баян Журмаганбетова.

В акушерстве нередко встречается рождение детей с большим весом. Малыши, родившиеся весом до 4 килограммов, считаются крупными. А детей весом, начиная от 5 килограммов врачи называют батырами и богатырями.

В Карагандинской области довольно часто рождаются дети с большим весом. За 2022 год на свет появились 54 новорожденных с крупным весом, а с гигантским весом - 10 детей. Из них самый большой вес ребенка составил 6кг 520 граммов. Малыш появился на свет в Перинатальном центре областной клинической больницы.

С начала 2023 года в области родились 4 малыша с крупным весом и ребенок с гигантским весом в Многопрофильном центре матери и ребенка Темиртау.