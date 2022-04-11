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    10:28, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Малые гранты в сфере патриотического воспитания впервые выделят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект «Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи» реализуют до конца 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра поддержки гражданских инициатив.

    В Казахстане приступили к реализации проекта, направленного на повышение продвижения национальных приоритетов и патриотическое воспитание.

    По словам директора ОФ «Альянс студентов Алматы» Жасулана Куандыка, в этом году в рамках проекта будут выделены грантовые средства на инициативы по продвижению военно-патриотического воспитания.

    «Подобный проект мы реализуем не первый год. Однако выделение грантовых средств на ряд иницатив предусматривается впервые. Среди военно-патриотических клубов и организаций мы разыграем 10 малых грантов. Размер каждого составит 400 тысяч тенге. Таким образом, мы постараемся охватить, как можно больше молодых казахстанцев, участвующих в проекте. Они также помогут нам расширить информационную поддержку», - говорит Жасулан Куандык.

    Отметим, что в рамках проекта «Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи» активисты планируют увеличить долю молодежи, вовлеченную в военно-патриотические клубы и другие патриотические объединения, не менее чем на 20% до конца 2022 года.


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