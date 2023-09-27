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    14:42, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Малой долей женщин среди управленцев крупных компаний возмущена Каракат Абден

    Каракат Абден
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    Депутат Мажилиса Каракат Абден выразила недовольство малой долей присутствия женщин в управленческом аппарате крупных компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Реализация гендерной политики становится одним из актуальных направлений в стране. Учитывая, что 51% населения составляют женщины, важно обеспечить равное участие всех граждан в политической жизни страны. Конечно, мы должны признать, что сейчас доля женщин в государственном управлении, политике, бизнесе несколько увеличилась. В самом обновленном кабинете министров 4 женщины. К счастью, это хороший показатель по сравнению с предыдущими годами, - сказала Каракат Абден в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

    Она напомнила, что особое внимание Глава государства уделил совершенствованию работы по обеспечению гендерного равенства. В частности, Президент поручил увеличить долю женщин в управлении квазигосударственными компаниями на 30%.

    Но почему-то до сих пор доля женщин в управленческой категории госкомпаний составляет всего 6-7%. Даже в советах директоров таких крупных компаний, как «Қазақстан темір жолы», «KEGOC», «Казахтелеком» нет ни одной женщины. А в международном индексе открытой статистики Казахстан занимает 62-е место по глобальному гендерному разрыву, охватывающему 146 стран мира, после Южной Африки, Ямайки, Мозамбика, - отметила депутат.

    Она озвучила данные по местным органам власти в 17 областях и трех городах республиканского значения.

    Например, если взять Туркестанскую область, у акима пять заместителей, но ни одной женщины. Количество акимов районов области - 17, из них только одна женщина. В области 21 управление, только одно из них курирует женщина. Это видение, можно сказать, общее и для других регионов. Конкретные цифры показывают, что в регионах страны общая доля женщин, руководящих управлениями, подведомственными акиматам, составляет всего 17,8%. Даже в столице, где сосредоточены самые сильные кадры, среди заместителей акима, акимов районов нет женщин. Из 21 управления, подведомственного акимату, только одно возглавляет женщина, - заявила К. Абден.

    Депутат предложила в рейтинг, оценивающий деятельность акимов, включить показатель, определяющий долю женщин в топ-менеджменте, а также предусмотреть подготовку конкретных программ по развитию политического лидерства женщин со стороны Правительства.

    Теги:
    Мажилис Общество Другие государственные органы
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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