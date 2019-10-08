-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
09:17
-
-
-
-
-
-
Малообеспеченные и неблагополучные семьи взяли на учёт пожарные в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожарные и полиция в Павлодарской области учат сельчан не допустить пожаров, уделяя особое внимание - малообеспеченным и неблагополучным семьям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Вшивать» в спецодежду горняков и металлургов GPS-датчики предложили студенты Назарбаев Университета
«С целью предупреждения пожаров и отравления угарным газом в жилом секторе сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям Успенского района проводят рейдовые мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности среди населения. Совместно с сотрудниками местной полицейской службы взяты на учёт 124 малообеспеченные и неблагополучные семьи, которые были охвачены в ходе рейдовых мероприятий», - сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области.
Пожарные рассказывают жителям сёл Успенского района об основных требованиях к устройству и использованию печного отопления, к сушке источников розжига, к хранению горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей.
«Не стоит забывать о том, что осенью возникают свойственные этому периоду пожары по причине неосторожного обращения с огнём, детской шалости, неосторожности при эксплуатации электронагревательных приборов и печного отопления, разного рода временных металлических печей, в этой связи в рамках подготовки к отопительному периоду сотрудники органов гражданской защиты убедительно просят жителей района тщательно подготовиться: отремонтировать печи, очистить дымоходы от сажи, а также привести в надлежащее состояние всю электропроводку в доме», - добавили в ДЧС.
- Президент РК о проблеме падения детей из многэтажек: Дополнительные меры безопасности нужно принимать
- Увеличить количество пешеходных переходов в столице поручил Президент
- С вице-президентом Болгарии встретился аким Павлодарской области
- Проект «Сергек» не в полной мере используется для повышения общественной безопасности – Президент
- Опасного преступника ищет павлодарская полиция
- Водитель грузовика погиб при ДТП в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана