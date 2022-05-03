Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Малолетний ребенок выпал с балкона в Усть-Каменогорске
3 Мая 2022 08:18
Малолетний ребенок выпал с балкона в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Малолетнего ребенка доставили в больницу после падения с третьего этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Восточно-Казахстанской области в Instagram.

«В Усть-Каменогорске 2 мая в 18 часов 24 минуты по улице Виноградова выпал с балкона мальчик, 2018 года рождения. В квартире находился отец. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в центр матери и ребенка», - сообщила пресс-служба ДЧС.
Спасатели отметили, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра и пренебрегают мерами безопасности. Необходимо
отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Также следует помнить, что москитные сетки не предназначены для защиты от падений, напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок опирается на нее, как на окно. Поэтому необходимо ставить на окна специальные фиксаторы.


Читайте также
Транснациональный канал поставки синтетики ликвидирован МВД Казахстана и России
Железнодорожные рельсы замело песком в одном из районов Мангистауской области
Десятилетний мальчик погиб на картинге в Алматинской области
Супермаркет горел в Алматы
Пожары бушуют в природных парках ВКО
Пропавших рыбаков ищут с помощью вертолета в Каспийском море
Праздничные концерты организовали на Первомай в ВКО
Свекор и свекровь стали мне как родители - русская невестка в казахской семье
Популярное
Около 400 медучреждений работают в Жамбылской области
Тяжелоатлетка Карина Кузганбаева стала трехкратной чемпионкой Казахстана
Международный турнир по греко-римской борьбе примет Нур-Султан
Ставшая невесткой в казахской семье кореянка прославляет национальную культуру
Десятилетний мальчик погиб на картинге в Алматинской области
Улицу закрыли на неопределенный срок в Петропавловске
Перелив на Сергеевском водохранилище СКО составил 46 см - максимум в этом году
Пожары бушуют в природных парках ВКО
Супермаркет горел в Алматы
Около 90% высаживаемых в Нур-Султане деревьев приживается
Нравятся кюи Курмангазы - русская девушка обучает игре на домбре казахстанских детей
Краснокнижные тюльпаны расцвели в Наурзумском заповеднике
Около 1,5 тыс. водителей наказали за неправильную парковку в Таразе
Дорогу закрыли из-за пыльной бури в Мангистауской области
Архив