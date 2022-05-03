3 Мая 2022 08:18

Малолетний ребенок выпал с балкона в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Малолетнего ребенка доставили в больницу после падения с третьего этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт ДЧС Восточно-Казахстанской области в Instagram.

«В Усть-Каменогорске 2 мая в 18 часов 24 минуты по улице Виноградова выпал с балкона мальчик, 2018 года рождения. В квартире находился отец. Врачи скорой помощи доставили пострадавшего в центр матери и ребенка», - сообщила пресс-служба ДЧС.

Спасатели отметили, что большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра и пренебрегают мерами безопасности. Необходимо

отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. Также следует помнить, что москитные сетки не предназначены для защиты от падений, напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок опирается на нее, как на окно. Поэтому необходимо ставить на окна специальные фиксаторы.