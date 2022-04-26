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    14:10, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Мало средств выделяют акиматы на приобретение противопожарной техники

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лесные учреждения страны имеют низкую материально-техническую базу. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году Министерством экологии, геологии и природных ресурсов проведены проверки всех 152 государственных лесовладельцев по их подготовке к пожароопасному сезону этого года. В результате установлена удовлетворительная подготовка лесных учреждений к пожароопасному сезону. Вместе с тем, отмечается низкая материально-техническая база лесных учреждений, 68% от нормативной», - сообщил С. Брекешев на заседании Правительства.

    В частности, отсутствуют наблюдательные пожарные вышки в соответствии с лесоустроительными материалами. Наиболее слабо оснащенные лесные учреждения в разрезе областей показаны на слайде.

    «Финансирование, выделяемое из местного бюджета, на приобретение противопожарной техники и оборудования для лесоохранных учреждений крайне недостаточно. Не лучшая ситуация и в природоохранных учреждениях подведомственных Министерству экологии, геологии и природных ресурсов. Оснащенность техникой и оборудованием составляет 73%», - добавил министр.

    Теги:
    Правительство РК Минэкологии Статистика Правительство
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