Мало средств выделяют акиматы на приобретение противопожарной техники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лесные учреждения страны имеют низкую материально-техническую базу. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году Министерством экологии, геологии и природных ресурсов проведены проверки всех 152 государственных лесовладельцев по их подготовке к пожароопасному сезону этого года. В результате установлена удовлетворительная подготовка лесных учреждений к пожароопасному сезону. Вместе с тем, отмечается низкая материально-техническая база лесных учреждений, 68% от нормативной», - сообщил С. Брекешев на заседании Правительства.

В частности, отсутствуют наблюдательные пожарные вышки в соответствии с лесоустроительными материалами. Наиболее слабо оснащенные лесные учреждения в разрезе областей показаны на слайде.

«Финансирование, выделяемое из местного бюджета, на приобретение противопожарной техники и оборудования для лесоохранных учреждений крайне недостаточно. Не лучшая ситуация и в природоохранных учреждениях подведомственных Министерству экологии, геологии и природных ресурсов. Оснащенность техникой и оборудованием составляет 73%», - добавил министр.