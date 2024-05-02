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    14:47, 02 Май 2024 | GMT +6

    Мало средств выделяют на геологоразведку в Казахстане

    Геологоразведка Каспия, рост производства автомобилей
    Коллаж: Kazinform / primeminister.kz

    Депутат Сената Шакарым Буктугутов поднял проблемы геологоразведочной отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Инвесторы играют ключевую роль в исследовании недр страны, однако их интерес ограничен из-за высоких инвестиционных рисков. С 2003 по 2023 годы на геологоразведку в Казахстане было выделено $640 млн бюджетных средств, что значительно меньше, чем в других странах. Истощение текущей ресурсной базы также является одним из сдерживающих факторов отрасли. В условиях недостаточного объема геологоразведочных работ обозначаются тенденции невосполнения погашаемых запасов, уменьшения их объемов и ухудшения качества, — сказал Шакарым Буктугутов, озвучивая депутатский запрос на заседании палаты.

    По его словам, в настоящее время в республиканских геологических фондах хранится более 4,5 млн геологических отчетов. Однако, недропользователи тратят до 3 месяцев на получение нужной информации из-за сложностей доступа к данным, а единая платформа minerals.gov.kz не соответствует необходимым требованиям и требует доработки.

    — Получается так, что геологическая информация имеется, но ее не могут использовать. Вместе с тем, наблюдается дефицит квалифицированных кадров: геологов, инженеров и других. Необходимо принять меры по реальной трансформации геологической отрасли, как одной из основ развития экономики. При формировании республиканского бюджета на 2025–2027 годы важно этот вопрос рассмотреть. В рамках развития ресурсной базы необходимо уделить первоочередное внимание по наиболее востребованным категориям металлов. Доработать функционал с учетом обратной связи и завершить оцифровку накопленной исторической геологической информации на единой платформе недропользователей, а также рассмотреть вопрос использования 50% средств, выделяемых недропользователями на НИОКР, — добавил Ш. Буктугутов.

    Теги:
    Бюджет Сенат Геология Инвестиции Депутаты
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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