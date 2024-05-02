Мало средств выделяют на геологоразведку в Казахстане

Депутат Сената Шакарым Буктугутов поднял проблемы геологоразведочной отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Инвесторы играют ключевую роль в исследовании недр страны, однако их интерес ограничен из-за высоких инвестиционных рисков. С 2003 по 2023 годы на геологоразведку в Казахстане было выделено $640 млн бюджетных средств, что значительно меньше, чем в других странах. Истощение текущей ресурсной базы также является одним из сдерживающих факторов отрасли. В условиях недостаточного объема геологоразведочных работ обозначаются тенденции невосполнения погашаемых запасов, уменьшения их объемов и ухудшения качества, — сказал Шакарым Буктугутов, озвучивая депутатский запрос на заседании палаты.

По его словам, в настоящее время в республиканских геологических фондах хранится более 4,5 млн геологических отчетов. Однако, недропользователи тратят до 3 месяцев на получение нужной информации из-за сложностей доступа к данным, а единая платформа minerals.gov.kz не соответствует необходимым требованиям и требует доработки.