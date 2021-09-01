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Малик Олжабеков назначен на должность вице-министра МЦРИАП РК

1 Сентября 2021 18:11
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Малик Олжабеков назначен на должность вице-министра МЦРИАП РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Олжабеков Малик Серикович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

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Малик Олжабеков родился в 1986 году в Алматинской области.

Окончил университет КИМЭП, Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в должности менеджера отдела кадровой работы и документооборота в АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств».

В 2012-2017 гг. — работал на руководящих должностях в АО «Республиканский центр космической связи».

В 2017-2019 гг. — и.о. заместителя председателя; заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

С августа 2019 года по настоящее время являлся заместителем председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.


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