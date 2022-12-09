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Малик Мурзалин назначен послом Казахстана в Грузии

9 Декабря 2022, 08:05
Малик Мурзалин назначен послом Казахстана в Грузии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Мурзалин Малик Кенесбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Грузии, он освобожден от должности заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Малик Мурзалин родился 31 октября 1971 года в г. Актобе.

В 1996 году окончил Московский государственный институт международных отношений.

Трудовую деятельность начал в Посольстве Казахстана в Российской Федерации.

С 1996 по 2004 гг. - атташе, третий, второй, первый секретарь Посольства Казахстана в Российской Федерации.

2004-2008 гг. - руководитель аппарата, заместитель, первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.

2008-2009 гг. - заместитель руководителя центрального аппарата НДП «Нур Отан», г. Астана.

2010-2011 гг. - руководитель аппарата Управления Делами Президента Республики Казахстан.

2011-2013 гг. - ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по делам религий.

2013-2017 гг. - заместитель, первый заместитель управляющего делами Президента Республики Казахстан.

2017-2019 гг. - аким Акмолинской области.

19 марта 2019 года Указом Главы государства был назначен заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

Фото: akorda.kz


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