Малые индустриальные зоны создадут в Казахстане

— В рамках проекта «Ауыл аманаты» предоставление микрокредитов будет проводиться в приоритетном порядке с использованием инструментов программ «Ауыл – Ел бесігі» и других, параллельно с развитием инженерной и социальной инфраструктуры. Для эффективной синхронизации реализации проектов и определения специализации в сотрудничестве с партией «AMANAT» проведён скрининг сельских населённых пунктов, определены приоритетные направления и инфраструктурные потребности, — говорится в ответе главы Правительства.

Кроме того, Премьер-министр отметил, что будут созданы малые индустриальные зоны для развития инфраструктуры по хранению и переработке произведённой продукции, повышения доходов сельхозпроизводителей за счёт снижения издержек, совершенствования логистики и развития предпринимательства.