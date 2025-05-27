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    14:10, 27 Май 2025 | GMT +5

    Малые индустриальные зоны создадут в Казахстане

    В регионах Казахстана будут созданы малые индустриальные зоны. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.

    индустриальные зоны Туркестанской области
    Фото: пресс-служба Правительства РК

    — В рамках проекта «Ауыл аманаты» предоставление микрокредитов будет проводиться в приоритетном порядке с использованием инструментов программ «Ауыл – Ел бесігі» и других, параллельно с развитием инженерной и социальной инфраструктуры. Для эффективной синхронизации реализации проектов и определения специализации в сотрудничестве с партией «AMANAT» проведён скрининг сельских населённых пунктов, определены приоритетные направления и инфраструктурные потребности, — говорится в ответе главы Правительства.

    Кроме того, Премьер-министр отметил, что будут созданы малые индустриальные зоны для развития инфраструктуры по хранению и переработке произведённой продукции, повышения доходов сельхозпроизводителей за счёт снижения издержек, совершенствования логистики и развития предпринимательства.

    — Также актуализируются правила предоставления микрокредитов и лизинга в сельских населённых пунктах и малых городах. В целом, вопрос качественной реализации проекта находится на постоянном контроле Правительства и Министерства национальной экономики. При необходимости вопрос выделения дополнительных средств будет рассмотрен с учётом возможностей бюджета, — добавил Премьер-министр.

    Теги:
    Правительство Экономика Ауыл аманаты Премьер-министр РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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