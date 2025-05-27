Малые индустриальные зоны создадут в Казахстане
В регионах Казахстана будут созданы малые индустриальные зоны. Об этом говорится в ответе Премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В рамках проекта «Ауыл аманаты» предоставление микрокредитов будет проводиться в приоритетном порядке с использованием инструментов программ «Ауыл – Ел бесігі» и других, параллельно с развитием инженерной и социальной инфраструктуры. Для эффективной синхронизации реализации проектов и определения специализации в сотрудничестве с партией «AMANAT» проведён скрининг сельских населённых пунктов, определены приоритетные направления и инфраструктурные потребности, — говорится в ответе главы Правительства.
Кроме того, Премьер-министр отметил, что будут созданы малые индустриальные зоны для развития инфраструктуры по хранению и переработке произведённой продукции, повышения доходов сельхозпроизводителей за счёт снижения издержек, совершенствования логистики и развития предпринимательства.
— Также актуализируются правила предоставления микрокредитов и лизинга в сельских населённых пунктах и малых городах. В целом, вопрос качественной реализации проекта находится на постоянном контроле Правительства и Министерства национальной экономики. При необходимости вопрос выделения дополнительных средств будет рассмотрен с учётом возможностей бюджета, — добавил Премьер-министр.