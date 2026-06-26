Маленькую косулю спасли жители Павлодара

В Павлодарской области поступок семьи, спасшей детеныша косули, найденного на обочине дороги и проявившей о нем заботу, вызвал восхищение у работников лесного хозяйства, передает корреспондент Kazinform.

Семья, ехавшая по автодороге со стороны села Галкино в направлении областного центра, заметила на обочине маленького детеныша косули. Они забрали дикое животное с собой и передали его сотрудникам лесного хозяйства.

— Члены семьи сразу же сообщили о случившемся в Единый контакт-центр 109. Специалисты центра передали информацию сотрудникам Павлодарского лесного хозяйства. Вскоре прибывшие специалисты взяли детеныша косули под свою ответственность, — рассказал руководитель Павлодарского учреждения по охране лесов и животного мира Аждар Жусупов.

Сейчас детеныш помещен в специально оборудованное место и находится под постоянным наблюдением. Ему обеспечен необходимый уход, его выкармливают коровьим и козьим молоком.

Лесники планируют ухаживать за животным до осени, после чего выпустят его в естественную среду обитания — в пойму реки Иртыш, где обитают косули.

Девочка по имени Аделя, член семьи, первой заметившая детеныша и помогшая его спасти, дала ему кличку Томи.

Ранее выбившуюся из сил косулю спасли в Бурабае.