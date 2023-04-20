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Маленькой дочери раненного в Турции казахстанца требуется помощь

Автор:  
Арайлым Мұрат
20 Апреля 2023, 19:35
Маленькой дочери раненного в Турции казахстанца требуется помощь

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В МИД РК разъяснили ситуацию касательно раненного в Турции казахстанца. Выяснилось, что наш соотечественник приехал в Турцию на лечение маленькой дочери, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В СМИ распространилась информация о том, что в ходе перестрелки был ранен гражданин Казахстана. Министерство иностранных дел РК давало короткое разъяснение по этому вопросу. Однако в социальных сетях обсуждали слова супруги казахстанца: «Операцию по извлечению пулю из тела делают на платной основе, поэтому мы отказались, так как деньги нам необходимы для другой цели». Хочу разъяснить ситуацию относительно этой семьи. Мужчину, получившего ранение, зовут Бегалы. Ему 32 года, я с ним поговорил по телефону. Спросил о случившемся. Он ответил, что чувствует себя хорошо, врачи сделали операцию, извлекли пулю. На днях его выпишут из больницы. «У меня нет времени лежать здесь в больнице, так как мы приехали на лечение на моей дочери», - сказал он. В ходе разговора почувствовал, что его тревожит только состояние его дочери. С помощью дипломатов в Стамбуле нашего соотечественника бесплатно прооперировали, оказываем и другую необходимую помощь», - написал на своей странице в Facebook Айбек Смадияров.

Что касается маленькой девочки, семья Бегалы с ноября находится в Турции. Они приехали, чтобы получить здесь лечение. Проходят курс химиотерапии, теперь нужно провести операцию.

«Однако вы знаете, что лечение рака требует определенных средств. Бегалы собрал небольшую сумму. Он не стал тратить эти деньги на свое лечение и оставил для дочери. Наш соотечественник рассказал, что ему оказывают помощь, есть хорошие люди. Когда он встанет на ноги, верит, что все сможет решить сам. Насколько мне известно, на операцию Айым потребуется 200 тысяч долларов США. Бегалы только недавно начал собирать средства. Мы все можем оказать помощь и обрадовать семью. Вот страничка Айым в Instagram», - обратился Айбек Смадияров.

Реквизиты:

Kaspi: 7 747 458 3420 – Асия Р (мама)

ИИН: 921015000215

4400 4301 4965 7279

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