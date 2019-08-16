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Маленькому азербайджанцу помогли с гражданством для бесплатного лечения в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Августа 2019, 13:43
Маленькому азербайджанцу помогли с гражданством для бесплатного лечения в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Маленького азербайджанца, страдающего от недуга, приняли в гражданство Республики Казахстан по просьбе его матери, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет миграционной службы МВД РК.

Гражданин Республики Азербайджан Алекберов Хусеин Джейхун оглы, 2013 года рождения, проживает на территории Костанайской области совместно с родителями, один из которых является гражданином Республики Казахстан.

Врачи поставили ребенку диагноз «ювенильный идиопатический артрит, полиартикулярный вариант высокой степени». Так как ребенок являлся иностранным гражданином, лечение на территории Республики Казахстан было платное, в связи с чем мать ребенка обратилась в миграционную службу по вопросу приема в гражданство Республики Казахстан.

Сотрудниками миграционной службы со своей стороны оказана своевременная юридическая помощь, по результатам рассмотрения материал в отношении несовершеннолетнего ребенка согласно Указу Президента Республики Казахстан направлен в КМС МВД РК.

В соответствии с Указом Президента РК № 54 от 30.05.2019 г. Алекберов Х.Д., 2013 года рождения был принят в гражданство Республики Казахстан. Родители несовершеннолетнего ребенка выразили в СМИ огромную благодарность.

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