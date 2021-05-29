«Маленький принц», стиль казахстанской женщины, тренды-2021 – интервью с известным дизайнером Сакеном Жаксыбаевым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Самые незабываемые fashion-события страны не проходят без участия Сакена Жаксыбаева. Его приглашают не просто гостем, а главным организатором мероприятия, способным сделать вечер ярким, уютным и атмосферным. К каждому проекту известный дизайнер находит особый подход, продумывает образы до мелочей, поэтому его работы впечатляют, интересуют и вдохновляют одеваться стильно и со вкусом. В этом году в преддверии показа новой коллекции-2021 известный отечественный дизайнер и fashion-продюсер Сакен Жаксыбаев поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» о важном: о стиле казахстанской женщины, о том, где черпает вдохновение и о предстоящем показе, лейтмотивом которого стал «Маленький принц».

Его имя хорошо известно среди дизайнеров, модельеров и всех, кто хоть косвенно касается этой сферы. На протяжении 18 лет он вносит непосильный вклад в развитие отечественной модной индустрии. За этот период он создал три уникальных своеобразных проекта, в которых ярко выражен и заметен почерк дизайнера. Ведущим агентством в стране, занимающимся организацией и проведением различных культурных мероприятий по праву можно считать Fashion Bureau, который основал Сакен Жаксыбаев. В 2011 году в канун празднования Дня независимости он создал собственную линию одежды, ежегодно вызывающая восторг ценителей искусства и моды. А затем появилась концептуальная арт-площадка, где представлены одежда и аксессуары талантливых, креативных молодых людей, которые трудятся на территории нашей страны.

«За 18 лет я накопил качественный и хороший опыт. В первую очередь, есть знания, глобальные коммуникативные связи, нетворкинг, что позволяет мне не зацикливаться на цифре18 и двигаться дальше, имея при этом грандиозные планы на будущее», - отметил известный дизайнер.

Во многих интервью он признается, что первым детищем является агентство Fashion Bureau, в которое было вложено много усилий и любви. На протяжении 15 лет существования Fashion Bureau организовал около 500 проектов в области моды, дизайна и презентации. Среди наиболее значимых – запуск рейса Air Astana из Алматы и Нур-Султана в Париж, открытие магазина Zara, H&M и многих других брендов в Казахстане. Ценители высокой моды знают, что, если за организацию мероприятия взялся Сакен Жаксыбаев, значит, случится настоящее, эффектное модное событие.

«Очень много проектов было сделано для крупных узнаваемых брендов. На протяжении многих лет заказчики остаются довольными качеством моей работы, ответственным отношением к каждому событию. В каждый проект стараюсь привнести что-то новое, красивое и интересное», - поделился fashion-продюсер.

Ни для кого не секрет, что Сакен Жаксыбаев – уже сформировавшийся бренд. Он проводит вечера не просто красиво, но и качественно, со вкусом. Поэтому дизайнер получает множество восторженных отзывов о каждом организованном вечере.

«На конкурсе «Мисс Казахстан», в агентстве моделей San Bell KZ занимался поиском новых красивейших лиц, которые могли бы сделать хорошую качественную рекламу для продвижения страны. В тот момент я не задумывался о своем имени, чтобы сделать из него казахстанский узнаваемый бренд. Когда только взялся за организацию мероприятий для мировых брендов в стране, начал осознавать, что мое имя олицетворяет качественный подход к тому или иному событию. Мое имя – определенный залог успеха, оценка моего профессионализма. Позже стал понимать, что вокруг него может создаться хороший качественный продукт. Так основал собственную линию одежды и концептуальный магазин. Когда уже начал задумываться о названии для своей личной одежды, подумал: почему бы не воспользоваться узнаваемым именем Сакена Жаксыбаева, знакомым множеству людей. Это был простой путь, чтобы завоевать доверие людей и клиентскую базу, привлечь внимание аудитории к новому казахстанскому бренду», - поделился известный дизайнер.

Он черпает вдохновение в путешествиях.

«Вижу новые красивые места, интересных людей, архитектуру, наслаждаюсь улицами, иностранной речью, людьми, которые восторженным взглядом провожают увиденные достопримечательности», - подчеркнул дизайнер.

Линия одежды Сакена Жаксыбаева пользуется особым интересом у казахстанских женщин, собственно для которых дизайнер и создает образы.

«Моя линия одежды олицетворяет качество, комфорт, адекватный цвет для девушки, которая понимает, что одежда – то, что украшает ее, выводит на передний план и служит качественным дополнением к образу. Поэтому считаю, что моя линия одежды предназначена для девушки, которой интересно познавать мир вокруг себя. Вдохновляюсь женщинами и красотой. В голове всегда заседает образ определенной девушки, которая помогает мне создать силуэт. Я вдохновляюсь девушками на улицах Алматы, Нур-Султана, Павлодара, Шымкента. Мне в этом плане намного проще. Мое вдохновение – образ девушки живет, творит, влюбляется где-то рядом со мной», - отметил дизайнер.

В ходе нашей беседы он поделился мнением о том, что собой представляет стиль казахстанской женщины.

«Стиль казахстанской женщины очень практичный, сумбурный, разный, интересный. Наши женщины очень разные, даже по региональным особенностям. Девушка в Алматы отличается от атырауской дивы, и так по всем регионам. Наверное, в этом и есть фишка. У нас нет определенного стандарта. Казахстанские женщины разные, интересные, своеобразные, изящные. Этим они прекрасны», - отметил дизайнер.

Женская энергия и особый шарм вдохновили его на создание новой коллекции «После бала» в 2019 году. В ходе беседы Сакен Жаксыбаев поделился историей показа.

«Нам хорошо известна история девушки, которая собирается на бал. Несчетное количество литературных произведений описывают состояние девушки перед подготовкой на бал. Правда, это очень волнительно. Однако не многие задумываются над тем, как девушка покидает бал. Таких историй очень мало. Через эту коллекцию хотел показать, что она переживает, о чем думает, как выглядит, какие эмоции испытывает. Была идея создать красивую коллекцию, чтобы показать в каких чувствах девушка покидает бал. Через красивейшие наряды пытался выразить личные переживания девушки», - отметил отечественный дизайнер.

Привыкший ежегодно удивлять ценителей моды своеобразной коллекцией Сакен Жаксыбаев в период пандемии полностью пересмотрел свои планы. Организовать масштабный показ со зрителями не получилось. Подстраиваясь под реалии нашего времени, он стал первым казахстанским дизайнером, проводившим показ коллекции в режиме онлайн.

«Когда коллекция была практически готова, понимал, что в связи с пандемией не смогу организовать показ вживую. Это меня сильно расстраивало. Но жизнь диктует свои условия. Нужно подстраиваться под реалии нашего времени. Поэтому решил показать коллекцию в режиме онлайн. Мы выбрали красивую площадку, устроили фотосессию. Так в июне презентовали первый онлайн показ. Однако ни один онлайн показ не может передать всю гамму чувств и эмоций. Показы должны проходить вживую. Люди должны приходить, видеть, ощущать, чувствовать, влюбляться. Только, когда проводишь показы с участием зрителей, ты можешь понять: нравится ли тебе тот или иной образ. Онлайн показы не передают всю красоту твоей коллекции. В любом случае есть отток людей, поскольку вся интрига и суматоха чувствуется при организации показа вживую. В онлайн показах с тобой остаются преданные зрители. Человеку нужны живые ощущения, поэтому будем ждать скорых встреч с ценителями моды», - отметил известный дизайнер.

Показ, запланированный на 2021 года, вызывает больше интереса и восхищений. Ведь лейтмотивом послужила известная книга французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

«Каждая девочка в детстве мечтала стать принцессой, а мальчик – принцем. Именно это произведение помогло ответить на многие вопросы, которые возникли у меня во время пандемии. Книга отражает сегодняшнее настроение общества. Еще один слоган «You’re not alone» - «Ты не один». Эти лозунги помогли мне создать красивую коллекцию, которую я представлю публике. Образы будут спокойными, где-то с элементами роскоши и богатства. Думаю, что читатели «Казинформ» смогут увидеть эти прекрасные наряды. Планируем организовать показ в конце мая - начале июня», - поделился дизайнер.

В ходе беседы Сакен Жаксыбаев ответил на один из волнующих вопросов многих казахстанцев: что же значит одеваться со вкусом.

«Когда человек одет чисто, опрятно, свежо - это и есть показатель хорошего вкуса. Вкус – не значит потраченные деньги на узнаваемые с логотипом вещи. Вкус – показатель опрятности, чистоты, образованности, интеллекта человека. Чтобы произвести впечатление, у вас есть 15 минут. Но после, как только улетучивается весь апофеоз вашего внешнего наряда, и вы остаетесь один, если вы необразованный и неинтересный молодой человек, вас не спасет даже красивая, дорогая одежда», - отметил fashion-продюсер.

За 18 лет работы в мире моды и дизайна, по его словам, произошли глобальные метаморфозы не только в мире, но и в образе людей.

«Эти изменения идут в лучшую сторону. Я замечаю, как красиво и стильно одевается казахстанская молодежь, как много ярких и неординарных молодых людей, гуляющих по улицам южной столицы. Приятно видеть талантливую молодежь на страницах социальных сетей. Это очень здорово! Я рад, что Президент страны уделяет должное внимание развитию креативной индустрии, поддержке талантливой и продвинутой молодежи», - подчеркнул отечественный дизайнер.

Он выразил надежду на то, что наступит тот момент, когда европейские, американские ценители моды обратят внимание на Казахстан. Талантов достаточно, отметил Сакен Жаксыбаев.

«Многое для развития казахстанской модной индустрии сделал офис агентства San Bell KZ. Много талантливых ребят выпустила академия моды «Сымбат». Есть такие ребята, как Алексей Чжен и Саят Досыбаев, которые трудятся для продвижения казахстанской модной индустрии. Без свободы, духа бунтарства и независимости не создается что-то новое, красивое и неординарное», - считает известный дизайнер.

Что касается свободы, по его словам, независимость открыла новые возможности для развития казахстанской модной индустрии.

«В первую очередь, мы имеем свою независимость: мирное небо над головой, возможность наслаждаться результатом своего труда. Это самое главное. Мы остались в территориальных пределах той границы, что была в 1991 году. Это большая заслуга Елбасы Нурсултана Назарбаева. Мы стоим на пороге новых свершений и открытий. Думаю, что самое главное – наши дизайнеры и талантливые люди могут трудиться и творить», - отметил Сакен Жаксыбаев.

Дизайнер тоже старается раздвинуть собственные границы и двигаться вперед. В этом ему помогает важное качество – критически оценивать свои работы.

«Каждый раз, презентуя очередную новую коллекцию, практически всегда недоволен тем, что я делаю. Я не получаю глобального удовлетворения. Каждый раз пытаюсь найти изъяны, промахи и недочеты. Думаю, это помогает мне не стоять на одном месте и развиваться дальше», - поделился fashion-продюсер.

В завершение беседы он поделился мнением о том, какие тренды повлияют на fashion-индустрию в 2021 году и что носить казахстанцам этим летом.

«Основной главный тренд - комфорт, уют, разумное потребление, на которые нужно акцентировать внимание на пороге 2021 года. Что касается того, что стоит одевать этим летом, купите красивую однотонную белую футболку, хорошие качественные джинсы, белые кеды. Этот образ будет актуальным, красивым и востребованным в 2021 году. Это самый главный тренд сезона», - подчеркнул известный казахстанский дизайнер и fashion-продюсер Сакен Жаксыбаев.