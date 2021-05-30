«Маленький Месси»: как четырехлетний футболист из Нур-Султана мастерски выполняет финты и упражнения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице живет талантливый ребенок, который с точностью повторяет упражнения, выполняемые профессиональными футболистами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Четырехлетний Имран успел стать «звездой» в своем дворе. Несмотря на свой возраст, он мастерски владеет мячом, делает различные финты. Это заметили и соседи. Тренирует Имрана его же отец. Его склонность к футболу наблюдалась, начиная с того времени, когда Имрану было 3,5 года. С тех пор Ислам Орымбаев тренирует своего ребенка три раза в день.

«Мой сын родился 22 мая 2017 года. Только недавно ему исполнилось четыре года. Когда ребенок был еще маленьким, в то время, когда я уходил на работу, оставлял мяч в комнате. Даже когда он играл другими игрушками, не забывал про свой мяч. Начиная с 3,5 лет, он начал уже особенно интересоваться футболом. Прямо с самого утра просил меня играть в футбол. Так я начал тренировать его», - рассказывает папа Ислам Орымбаев.

А мама Имрана, Гузаль Парманкулова, поделилась, что ее супруг Ислам тоже когда-то увлекался футболом, и сама тоже очень любит спорт. Семейная пара - оба работают парикмахером. Однако любовь и склонность к спорту сейчас проявляется у детей.

«Имран с маленьких лет любит фильм «Пеле: рождение легенды». Ребенок с особым интересом смотрит фильм, восхищается страстью Пеле к мячу и его любовью к футболу», - рассказала мама Имрана.

По словам Гузаль, родители мальчика решили открыть страницу в Instagram и начали выкладывать видео с тренировок Имрана. С момента ведения страницы, талантом Имрана успели заинтересоваться зарубежные пользователи.

«Многие думали, что мы живем за пределами Казахстана. Нам однажды написали из Канады. Хотели увидеть тренировки Имрана, но узнав, что мы живем в Казахстане, передумали. А другие пользователи в социальных сетях говорят, что Имран является маленьким Месси, и выражают свои пожелания», - отмечает Гузаль.

С февраля Ислам Орымбаев отдал своего сына в футбольную школу Dream team в целях профессиональной подготовки.

Таким образом, сегодня Имран учится у профессиональных тренеров. А его тренер Сергей Кравченко назвал ребенка «маленьким Месси». Оценивая его способности, тренер говорит, что некоторые упражнения, которые Имран освоил в четыре года, не могут повторить даже десятилетние дети.